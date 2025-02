IL SINDACO DI SANT'OMERO DIVENTA IMPIEGATO PER NON CHIUDERE L'UFFICIO ANAGRAFE RIMASTO SENZA PERSONALE

Il Sindaco del Comune di Sant'Omero Andrea Luzii, si trasforma in Dirigente del suo comune. A seguito del periodo di malattia della storica impiegata dell'Ufficio Anagrafe e Stao Civile del Comune di Sant'Omero e del perioodo di congedo per maternità del nuovo Funzionario Responsabile trasferitosi dal Comune di Teramo al Comune di Sant'Omero, per non lasciare l'Ufficio Anagafe del Comune di Sant'Omero, chiuso al pubblico, il Sindaco Andrea Luzii, dopo aver portato a scuola a Sant'Omero, i propri figli, da primo cittadino si trasforma in impiegato amministrativo e Funzionario di anagrafe, preparando di proprio pugno i vari documenti richiesti dalla cittadinanza. Il Sindaco Andrea Luzii, quindi si mette a disposizione alla cittadinanza non solo come Politico ma anche come impigato.