VERDE URBANO - ALTITONANTE: “NON È PIÙ UNA MONTORIO PER POCHI. CHI VUOLE CONTRIBUIRE LO FACCIA RISPETTANDO LE REGOLE”

Il sindaco di Montorio al Vomano commenta l’iniziativa lanciata dalle opposizioni, che vorrebbero piantare una pianta in un’aiuola pubblica.“Siamo lieti che finalmente chi ha lasciato per anni la natura e gli spazi verdi all’abbandono finalmente voglia contribuire. Se oggi siamo costretti a tagliare piante secche, malate e pericolose è solo perché quando Montorio era governata da coloro che ora fanno i paladini del green non si erano mai occupati del verde pubblico.Ricordiamo però a costoro che noi abbiamo approvato per primi il regolamento del verde, realizzando un modello che molti Comuni del territorio stanno prendendo come esempio. Oggi a Montorio è, infatti, possibile adottare aree verdi per contribuire a rendere più bella la nostra cittadina.Il regolamento stabilisce anche delle regole, che devono essere rispettate da tutti, sia per non avere l’anarchia sia perché c’è un ufficio preposto che deve valutare la compatibilità dell’iniziativa con l’ambiente circostante.Sappiamo bene che prima agli amici era concesso tutto, mentre la maggioranza dei cittadini era vessata da un’Amministrazione nemica della gente. Non è più così.Ci piacerebbe, ad esempio, sapere perché chi oggi a parole è per l’ambiente, ieri ha consentito la realizzazione di palazzi e la presenza di aziende abusive a ridosso del fiume, senza rispetto dei vincoli”.Il Sindaco precisa che nessun albero potrà essere piantato senza autorizzazione, poiché il Regolamento per l’Adozione di Aree Verdi disciplina le modalità con cui cittadini, associazioni o aziende possono prendersi cura degli spazi verdi comunali. Il regolamento stabilisce che qualsiasi intervento su tali aree, inclusa la piantumazione di alberi, deve essere preventivamente autorizzato.Come ribadito all’articolo 5 del Regolamento, la messa a dimora di nuova vegetazione di una certa entità e gli interventi manutentivi in aree adottate dove dimorano essenze arboree o arbustive pregiate o protette devono essere autorizzati preventivamente dall'Area Tecnica e Ricostruzione comunale competente per materia.“Così garantiamo una gestione coordinata e sostenibile del patrimonio verde urbano - evidenzia Altitonante -. Ricordiamo che nell’aiuola in questione c’era un melograno secco, circondato da spazzatura abbandonata. Ora c’è uno spazio bello, pulito e fiorito. Se i consiglieri di opposizione vorranno adottare un’area verde, aspettiamo la loro proposta agli uffici”.