POVERTA' EDUCATIVA MINORILE, IL COMUNE DI TERAMO ADERISCE ALL'AVVISO PUBBLICO

La giunta comunale, nell'ultima seduta, ha deliberato l'adesione del Comune di Teramo all’avviso pubblico “PR FSE+ Abruzzo 2021-2027”, che si pone l’obiettivo di contrastare la povertà educativa minorile attraverso il potenziamento dei servizi socio-educativi e, nello specifico, attraverso il finanziamento dei servizi di supporto alla genitoriali nella fascia 0-6 anni e di quelli di contrasto alla disperazione scolastica, il disagio e la devianza nella fascia 5-10 e 11-17 anni.

“La povertà educativa minorile e il disagio giovanile rappresentano le due principali emergenze del nostro tempo - sottolinea l'Assessore con delega al Sociale Stefania Di Padova - e per questo la nostra Amministrazione, in questi anni, ha investito molto sul potenziamento dei servizi dedicati alla prima infanzia e ai minori. Investimenti che interessano trasversalmente diversi settori, dal sociale alla pubblica amministrazione, e che intendiamo continuare a portare avanti nella consapevolezza che i nostri ragazzi rappresentano il futuro del nostro paese. per questo abbiamo aderito convintamente all’avviso pubblicato a valere sul Fondo sociale europeo, che va a finanziare quelle attività volte a contrastare il disagio giovanile, la povertà educativa, l’abbandono e la dispersione scolastica e tutte quelle forme di disagio che possono interessare i minori”.

L’avviso, in particolare, prevede che possano presentare la propria candidatura le associazioni temporanee di scopo composte da almeno due ambiti distrettuali e che abbiano al loro interno un partenariato territoriale qualificato, e andrà a finanziare fino a 12 proposte progettuali, con un importo massimo di 791.600 euro per singola proposta.

“Il Comune di Teramo assumerà il ruolo di soggettocapofila, come ECAD 20, in partenariato con l’ECAD 24 - spiega l’Assessore Di Padova - e nella stessa delibera di adesione abbiamo stabilito di avviare la procedura di co-progettazione, che sarà oggetto di un apposito avviso, con l’obiettivo di costituire un partenariato territoriale qualificato per la realizzazione di appositi progetti. Si tratta di un’opportunità importante, che ci vedrà impegnati, come sempre, a dare risposta alle criticità e alle difficoltà che vivono oggi i nostri ragazzi”.