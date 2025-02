A GIULIANOVA, UNA TARGA PER RICORDARE PAOLO VASANELLA

Si svolgerà martedì 25 febbraio, al piano terra del palazzo comunale, la cerimonia di inaugurazione di una targa commemorativa che il Sindaco Jwan Costantini e l’ Amministrazione Comunale hanno inteso dedicare a Paolo Vasanella, consigliere e Presidente dell’ assise civica dal 2019 al 2022.

La targa sarà apposta alla base del busto raffigurante il fondatore della città, Giulio Antonio Acquaviva d’ Aragona, calco in gesso della scultura monumentale collocata in piazza Buozzi e donata dal Rotary Club Teramo Est.

“Ricordo – spiega il Sindaco Jwan Costantini – come Paolo curò in prima persona la realizzazione dell’opera e con quanto entusiasmo promosse la collocazione del busto in municipio. Non solo. Fu lui a seguire passo passo i lavori di ristrutturazione dell’intero piano terra del nostro comune. Credo sia doveroso ricordarlo nell’edificio che riteneva essere la casa di tutti e che rappresentava, più di ogni altro palazzo, il cuore delle istituzioni e della sua Giulianova. Sarà un onore poter leggere il suo nome, entrando, tutte le mattine. Un omaggio dovuto da parte degli amministratori, dei dipendenti, dei cittadini”.