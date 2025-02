PENSILINE INTELLIGENTI, MERCOLEDI 19 FEBBRAIO PARTONO I LAVORI IN PIAZZA GARIBALDI

Nell’ambito del progetto delle cosiddette “pensiline intelligenti”, mercoledì 19 febbraio partiranno i lavori per la realizzazione delle nuove pensiline installate presso le due fermate del TPL in piazza Garibaldi. Per consentire lo svolgimento dei lavori le due attuali fermate, fino al termine dell’intervento, saranno spostate nell’area antistante la villa comunale (per le linee 1 – 1/ - 3 – 4 – 5 e 8) e nell’area antistante la sede della Baltour (per le linee 2 – 6 e 7) e saranno segnalate con paline provvisorie.

Il progetto, che si inserisce all’interno del più generale percorso avviato dal Comune di Teramo in tema di promozione della mobilità sostenibile, mira a rendere le pensiline più adeguate alle esigenze dell’utenza e a garantire maggiori informazioni su mobilità e trasporti.

In particolare, il nuovo piano interessa 13 pensiline (di cui attualmente ne sono state realizzate 9) e nello specifico quelle relative alle fermate di via Cona (davanti all’istituto Di Poppa), di piazza Garibaldi (lato corso San Giorgio e lato Villa Comunale), di circonvallazione Ragusa (di fronte alla ASL), di Porta Melatina, di Parcheggio San Francesco, del Tribunale (vicino alla scuola Noè Lucidi), della stazione ferroviaria (entrambi i lati), di Colleatterrato (in piazza Rishon LeZion e nella nuova piazza), dell’ospedale Mazzini e di Colleparco zona università.

“Da tempo abbiamo avviato un percorso volto a innovare il servizio di trasporto pubblico e migliorare l’offerta dei servizi – sottolinea l’Assessore con delega al TPL Graziella Cordone – anche attraverso l’ammodernamento delle fermate. Ed è proprio in quest’ottica che rientra il progetto delle pensiline intelligenti, con la realizzazione di 13 nuove pensiline che diventeranno operative, dal punto di vista tecnologico, solo dopo aver terminato questa prima fase dei lavori, sulla scorta dei relativi tempi tecnici. L’obiettivo è quello di favorire l’utilizzo del trasporto pubblico, rendendolo sempre più accessibile, integrato e sostenibile”.

nota stampa del Comune