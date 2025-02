AZIONE/ D'EGIDIO RESTA ALLA GUIDA DEL PARTITO, TRA I SINDACI PRESENTI: D'ALBERTO, NUGNES E GALIFFI

Rieletti i vertici provinciali di Azione. Il rinnovo delle cariche è stato il momento culminante del congresso tenuto ieri al villaggio Lido d'Abruzzo a Roseto. Gli iscritti hanno confermato nel ruolo di segretario Alessio D'Egidio, consigliere comunale teramano. Ad affiancarlo nel direttivo saranno Ivano Capriotti, Paola Angelini, Giammarco Marcone, Giuseppe D'Alonzo, Gabriella Recchiuti, Piero Cascioli, Alessandro Graziosi, Doriana Lattanzi, Ugo Minuti, Gianni Mazzocchetti, Massimina Erasmi, Giovanni Angelozzi, Riccardo Di Lorenzo, Antonella Gislao, Gianfranco Savini, Antonio Marinozzi, Chiara Di Pietrangelo, Daniela D'Alessandro e Domiziana Rossi.

Hanno contribuito al dibattito anche rappresentanti istituzionali, tra i quali i sindaci Mario Nugnes di Roseto, Gianguido D'Alberto di Teramo e Giuliano Galiffi di Mosciano. A questi si sono aggiunti gli interventi del deputato e segretario regionale Giulio Sottanelli, del presidente regionale Raffaele Bonanni e del capogruppo in Regione Enio Pavone. «Celebriamo questo congresso a poco più di un anno dall'ultimo, dopo un periodo intenso che ci ha visti presenti e partecipi in tante realtà», ha evidenziato D'Egidio, «Azione non si è mai tirata indietro, portando avanti il nostro modus operandi che ci contraddistingue fin dalla nascita, cinque anni fa. Ognuno di noi ha lavorato per raccogliere le istanze dei propri territori e individuare soluzioni concrete».