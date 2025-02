FDI/ IL PARTITO CONFERMA MAURIZIO DI SABATO COORDINATORE COMUNALE

Fratelli d'Italia punta sulla continuità. Nel congresso comunale tenuto ieri mattina gli iscritti sono stati chiamati a rieleggere gli organismi dirigenti del partito. Per acclamazione è stato confermato Maurizio DI Sabato nel molo di coordinatore cittadino. La designazione è arrivata al termine di un ampio e articolato dibattito che ha visto la presenza, oltre a un nutrito gruppo di militanti teramani, anche di dirigenti provinciali e abruzzesi di FdI. A presiedere e coordinare i lavori congressuali è stato il consigliere regionale Massimo Verrecchia, capogruppo del partito in Regione, coadiuvato con funzione di segretario dal capogruppo di Fratelli d'Italia al Comune di Giulianova Marialuigia Orfanelli. Sono stati tanti gli interventi che si sono susseguiti nel corso del dibattito: a partire da quelli del coordinatore regionale e senatore Etelwardo Sigismondi, del suo vice e anch'egli senatore Guido Quintino Liris, del coordinatore provinciale e consigliere regionale Marilena Rossi, del consigliere regionale Paolo Gatti, presidente della commissione sanità all'Emiciclo e di Luca Corona capogruppo al Comune di Teramo. Hanno partecipato ai lavori del congresso anche i coordinatori provinciali di Chieti e L'Aquila Antonio Tavani e Claudio Gregori. Tutti hanno rimarcato l'importanza del confronto e auspicato una nuova stagione amministrativa per la città di Teramo.