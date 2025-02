ATRI / FERRETTI: “ IL LUPO PERDE LE ELEZIONI… MA NON IL VIZIO E PUR DI ATTACCARMI CONFONDE CREDITI E DEBITI”

Mi ero sbagliato. Clamorosamente sbagliato, nel ritenere veritiera e credibile la manifestata intenzione dell’Opposizione di farsi parte attiva, addirittura propositiva, nell’individuare soluzioni utili al piano di riequilibrio delle finanze comunali.

Mi ero sbagliato, perché in realtà la loro unica intenzione era - come sempre - solo quella di trovare occasioni utili a disegnare per la nostra città e per i nostri cittadini qualche scenario a tinte fosche, qualche catastrofica prospettiva, soprattutto qualche tremenda colpa da attribuire al Sindaco.

Il lupo perde le elezioni, ma non il vizio, si sa.

Vivono immersi in una tale melma complottistica e dietrologica che amplifica la loro confusione fino a rendere, nelle loro fantasiose argomentazioni, addirittura indistinguibili crediti e debiti.

Con uno sforzo creativo che - immagino - rappresenti il massimo delle loro possibilità politico-artistiche, infatti, hanno realizzato un filmatino ad uso dei social, nel quale, con un lavoro di taglia e cuci del mio ultimo discorso in campagna elettorale e di un mio intervento nel Consiglio Comunale di agosto, cercano di svelare chissà quale incredibile retroscena, riuscendo invece solo a dimostrare due cose:

1. Delle criticità di bilancio sapevamo tutto e ne parlavamo di continuo, nulla nascondendo ai nostri cittadini, come chiaramente testimoniato dal video che allego, perché noi non abbiamo mai nascosto la verità, a differenza di chi preannuncia dissesti.

2. L’unico vero scopo dell’Opposizione è quello di creare confusione, perché solo nella confusione i confusi si sentono a proprio agio.

Allora, facciamo chiarezza.

Checché ne dicano i miei prevedibili oppositori, il problema del Comune di Atri non è il DEBITO, che peraltro abbiamo ridotto di quasi tre milioni, pur investendo in un mutuo da 1,5 milioni per il nuovo commissariato, ma il problema è il CREDITO.

Spiego, a beneficio dei complottisti dietrologi che realizzano video per i social:

Il DEBITO è la quantità di denaro che il Comune deve pagare, e che grazie alle politiche di risparmio adottate dalla nostra amministrazione si riduce costantemente.

Il CREDITO è la quantità di denaro che il Comune deve incassare, e che risente in maniera notevole di tutti i mancati pagamenti dei cittadini.

Su questi, avvieremo una decisa azione di recupero, non solo per avviare il piano di riequilibrio, ma per rispetto di chi vive la comunità con la consapevolezza di aver fatto sempre la sua parte e che non deve subire le conseguenze dei problemi creati da chi, invece, la sua parte non ha voluto farla.