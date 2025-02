SINISTRA ITALIANA APRE A NUOVI CIRCOLI E PUNTA GLI OCCHI ALLE VERTENZE

Apertura di nuovi circoli, occhi puntati sulle vertenze ambientali e occupazionali: sono due delle chiavi con cui Sinistra Italiana si detta la linea per quest’anno nella provincia di Teramo. È quanto emerso nel corso dell’Assemblea di organizzazione della Federazione, che si è svolta oggi nella sede della Cgil. “Problematiche ambientali, lavoro povero, politiche abitative, sanità, scuola, servizi: sono le battaglie che ci vedono e che ci vedranno impegnati in questa fase di radicamento territoriale del partito”, ha detto Ennio Chiavetta, Segretario Provinciale di Sinistra Italiana Teramo. Tra i focus, anche l’apertura di nuovi circoli. Una spinta propulsiva è rappresentata dall’elezione dei componenti della Segreteria Provinciale: Gianluigi Antonelli, Gianmarco Ciccolone, Vincenzo Cipolletti, Donatella Di Cesare, Tiziano Falcone, Marta Illuminati e Umberto Del Sole come tesoriere. “Sono stati seguiti criteri di competenza, rappresentanza territoriale e di genere”, spiega Chiavetta. “Con Teramo si chiude il ciclo di assemblee provinciali – spiega Daniele Licheri, Segretario Regionale Sinistra Italiana Abruzzo -: un’assemblea molto partecipata, in cui si è discusso degli obiettivi da portare avanti, per essere ancora più incisivi nelle battaglie che ci vedono propulsori di cambiamento, sotto il segno della giustizia sociale e ambientale. Questo percorso di riorganizzazione avrà il passaggio definitivo il 1 marzo con l’Assemblea regionale di organizzazione, che si concilierà con l’apertura della sede regionale di Sinistra Italiana, a Pescara”.