TOUR NELLE SCUOLE AQUILANE DELLA SEGRETARIA PD ELLY SCHLEIN CON QUALCHE PORTE CHIUSE

Porte chiuse nelle scuole aquilane per Elly Schlein. Era iniziato questa mattina l'annunciato tour della segretaria del Pd e dei parlamentari abruzzesi nelle scuole dell'Aquila, ma a sorpresa la delegazione ha trovato i portoni chiusi. I parlamentari e la segretaria del Pd stanno continuando il loro giro, e dove non riescono a entrare intervengono davanti ai cancelli. Gli istituti dove è stato proibito l’ingresso a Schlein sono la scuola primaria e la scuola dell’infanzia “Gianni Rodari” di Pagliare di Sassa, di competenza comunale. Il preside Masci avrebbe deciso di accogliere Schlein fuori, anziché farla entrare. La leader Dem, invece, è appena entrata nel liceo musicale e nel convitto nazionale “Domenico Cotugno”, che risultano di competenza provinciale: qui la delegazione dovrebbe incontrare il comitato “Scuole Sicure”.

Non ci interessa fare polemiche – ha detto la segretaria – ma dare il nostro contributo come Pd perché la questione deve essere una priorità. Ricordiamo all’amministrazione comunale che prima di vincere le elezioni avevano promesso di risolvere il problema subito. Perché ancora non si è fatto ciò che avevano promesso? Il subito mi pare non sia stato mantenuto”.

Sull’invito del sindaco Biondi la Schlein ha detto che “forse avrebbe dovuto farlo prima e non solo ora che avevano programmato la visita”, lodando il lavoro fatto dal gruppo locale dei dem sulla ricostruzione delle scuole.

Polemico il senatore Michele Fina che parla di telefonate varie che sarebbero arrivate a dirigenti e insegnanti per chiedere della visita. Il senatore dem tira in ballo il direttore dell’ufficio scolastico regionale. Si era diffusa la notizia di una circolare dell’ufficio per vietare gli ingressi a scuola ma l’ufficio ha poi smentito.