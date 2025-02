MARCO DI NICOLA ENTRA IN FORZA ITALIA, A GIULIANOVA RICONFERMATA SEGRETARIA LIDIA ALBANI

Si rinforza sempre di più Forza Italia nel Teramano, Nelle fila degli Azzurri, infatti, è appena entrato il presidente del Bim, Marco DI Nicola, che è anche vicesindaco di Torricella Sicura e che segue nell'adesione al partito del segretario Tajani il suo sindaco, Daniele Palumbi. Dopo gli ingressi di Caterina Provvisiero e Carlo Antonetti a Teramo, dunque, la rappresentenza territoriale di Forza Italia si fa sempre più numerosa.

Intanto, a Giulianova, nel corso del primo congresso comunale, domenica scorsa, è stata eletta la nuova segreteria giuliese di Forza Italia. Lidia Albani continuerà a guidare il partito: “Sono orgogliosa di continuare a ricoprire questo ruolo – dichiara Lidia Albani – per il quale ho lavorato tanto in quest’ultimo anno insieme ai componenti della Segreteria. Ringrazio tutti i tesserati che ci hanno dato fiducia. Il nostro è stato un grande lavoro di squadra che ci ha permesso di crescere in poco tempo. Giulianova, infatti, è il comune della provincia di Teramo con il maggior numero di tesserati di Forza Italia e questo ci rende soddisfatti”. Il Congresso è stato anche l’occasione per ufficializzare l’ingresso nel partito di Andrea Cicchinè e Matteo Carpineta, consiglieri comunali nel corso del passato mandato amministrativo. Affiancheranno Lidia Albani nella Segreteria: Paolo Calafiore, Ernesto Ciafardoni, Marco Ciprietti, Andrea Maria Dezzi, Gianluca Silvestris, Marco Battestini, Ilario Calvarese, Gianluigi Faraone, Francesco Chiarolla, Alessia Ferroni, Daniela Bartolacci, Stefano Meloni, Jessica Tosti, Gianluca Renzi, Anna Albani, Stefano Nucellese, Sandro Zaccagnini, Gianfranco Cavaliere, Rita Chiappini e Giulia Tribuiani.