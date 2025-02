REGIONE/ COMMISSIONE SANITA' APPROVA IL PROGETTO SUL FINE VITA E GLI AIUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE (FOTO)

La quinta commissione “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”, presieduta da Paolo Gatti, ha espresso parere favorevole, in tempi record, su tre proposte di legge che andranno ora al voto dell’Aula consiliare. Provvedimenti ampiamente condivisi da tutte le forze politiche, che hanno ottenuto l’unanimità di voto in prima seduta di esame. Si tratta dei progetti: “Modifica alla legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva”, su iniziativa dei consiglieri Vincenzo Menna e Giovanni Cavallari (Abruzzo Insieme), che propone una revisione della normativa precedente; “Disposizioni per il sostegno delle attività di studio e ricerca in ambito universitario”, primo firmatario Antonio Blasioli (Pd) con Francesco Taglieri e Erika Alessandrini (M5S), Dino Pepe, Pierpaolo Pietrucci, Sandro Mariani, Antonio Di Marco, Silvio Paolucci (Pd); Luciano D’Amico (gruppo misto); Cavallari e Menna (Abruzzo Insieme); Gianpaolo Lugini e Luciano Marinucci (Marsilio Presidente) e Massimo Verrecchia (FdI). Parere favorevole a maggioranza, invece, sul progetto di legge che riconosce e finanzia l’evento “Marsicaland”, proposto dal capogruppo Verrecchia. Sulla proposta di iniziativa di Giunta regionale “Istituzione dell’Agenzia Regionale Abruzzo Lavoro (ARAL)” è stata ascoltata l’assessore competente, Tiziana Magnacca, e Federica Benedetti (CGIL Abruzzo –Molise) delegata anche delle rappresentanze CISL, UIL e Direl, che hanno riferito di aver avviato un confronto del quale riferiranno successivamente.

Parere favorevole espresso a maggioranza sulla risoluzione a firma del capogruppo Verrecchia “Espressione di vicinanza e gratitudine alle forze dell’ordine, alle forze armate e alla polizia locale”. E’ iniziato, infine, il confronto sul progetto di legge di iniziativa popolare “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto delle sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019”. E' intervenuto Roberto D’Andrea, attivista dell’associazione “Luca Coscioni”. Saranno calendarizzate nuove audizioni per garantire, così come assicurato dal presidente Gatti, il più ampio e approfondito dibattito sul tema.

La Consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Erika Alessandrini, ha espresso e ribadito il suo pieno sostegno all'iniziativa: "Questo progetto di legge rappresenta la voce di migliaia di abruzzesi che chiedono una regolamentazione chiara e rispettosa del diritto al fine vita. È nostro dovere istituzionale ascoltare e dare seguito a questa richiesta, mettendo da parte le ideologie di partito e focalizzandoci sul bene comune”. Il percorso legislativo ha visto il progetto arrivare in discussione in Consiglio Regionale il 26giugno 2024. In quella sede, all'unanimità, si è deciso di rinviare il testo in Commissione per un'analisi più approfondita.

Ora, con la ripresa delle audizioni, si auspica un'accelerazione dell'iter legislativo, considerando che il Consiglio dovrà esprimersi entro il 26 giugno 2025. “Si tratta di stabilire tempi e procedure che rendano più dignitoso il fine vita di persone che hanno solo una prospettiva di atroci sofferenze davanti a sé, tanto dolorose da diventare vera e propria tortura e dare certezza a un diritto già stabilito dalla Corte costituzionale. I criteri di accesso previsti dal testo di legge includono alcune condizioni imprescindibili per il paziente: essere affetti da una patologia irreversibile che causi sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili dal paziente; essere mantenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale; essere pienamente capaci di prendere decisioni libere e consapevoli; esprimere un proposito di suicidio formatosi in modo libero, autonomo, chiaro e univoco”.

Oggi è passato all'unanimità anche il progetto di legge di modifica alla Legge Regionale n. 2/2018, proposto dai noi consiglieri Vincenzo Menna, quale primo firmatario e relatore dello stesso è stato il consigliere Giovanni Cavallari. "Tale risultato evidenzia la sensibilità condivisa da tutti i membri della stessa, maggioranza e opposizione, nei confronti delle realtà sportive dilettantistiche del nostro territorio. Con questa modifica, le associazioni sportive potranno accedere con maggiore facilità ai contributi regionali per l’acquisto di materiali e attrezzature fondamentali per la pratica sportiva. É questo un aiuto concreto al fine di sostenere le numerose società che ogni anno affrontano difficoltà economiche per garantire ai propri tesserati strumenti adeguati allo svolgimento delle attività.

Per questo vogliamo ringraziare tutti i componenti della Commissione per aver compreso l’importanza di questo intervento e averne voluto condividere l’approvazione. Un provvedimento che rappresenta un segnale forte di attenzione verso il mondo dello sport dilettantistico e il suo valore sociale.

Continueremo a lavorare affinché lo sport possa essere accessibile a tutti e sostenuto in maniera efficace dalle istituzioni" hanno dichiarato Menna e Cavallari.