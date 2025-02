DOPO PIU' DI DUE MESI, ALLE 18 DI OGGI, D'ALBERTO HA FIRMATO IL DECRETO: PIERLUIGI MANETTA E' IL NUOVO DIRIGENTE DELL'UFFICIO TECNICO, PRENDE IL POSTO DI BERNARDI

La campana si è colata alle ore 18 di oggi, durante la riuinione di Giunta. Pierluigi Manetta è il nuovo dirigente dell'ufficio tecnico del Comune di Teramo. Musi lunghi e pesanti non solo nell'ufficio tecnico ma nell'ambito dei funzionari dell'Ente stesso. Secondo i rumors, nonostante oggi sia stato visto passeggiare il Sindaco con Remo Bernardi, quest'ultimo potrebbe lasciare il Comune per altro incarico. Difficile immaginare che dopo 15 anni da dirigente Bernardi possa rimanere ancora a Teramo sotto la nuova guida di Manetta. L'incarico fiduciario del Sindaco durerà 3 anni e con questa nomina tutti si attendono "grandi" cose da Manetta e dall'assessore ai lavori pubblici Marco Di Marcantonio che tanto ha fatto con il consigliere regionale Sandro Mariani per sostituire Bernardi. Il primo impegno di Manetta è la scuola Fornaci e l'avvio dei lavori della scuola Savini.

Ieri pomeriggio Manetta ha invece passeggiato con il Sindaco e il consigliere Giovanni Cavallari, quest'ultimo appoggiava pure Manetta. Dopo mesi di attesa e di blocco dell'ufficio tecnico è arrivato il momento della prova per la città di Teramo e per dare una svolta ai cantieri, cosa che non si è vista in questi sette anni di amministrazione D'Alberto.