MONTEPAGANO, VIA DEL BORGO, UNA MOZIONE PER UNA VIABILITA’ SICURA E CONDIVISA

“Ancora una mozione sulla viabilità, dopo quelle dei parcheggi a pagamento e delle strade di Voltarrosto, per garantire, in questo caso, ai cittadini di Via Del Borgo di Montepagano, un’agevole e sicura percorribilità di un’antica e bellissima strada” esordisce la consigliera Rosaria Ciancaione, capogruppo dei Liberi Progressisti“, ma con problemi legati alle dimensioni assai ridotte”.

Via Del Borgo, infatti, è larga circa mt. 4,50 , con restrizioni in alcuni punti, anche per gli accessi alle antiche case con scalinate che si protendono sulla pubblica via fino a un metro, riducendone la larghezza reale.

Con la mozione andremo in consiglio comunale affinchè vengano garantite sicurezza e salute pubblica, visto che più di una volta, a causa della presenza di macchine parcheggiate sul tratto discendente di Via del Borgo, invadendo la carreggiata, l’ambulanza ha dovuto fermarsi nello slargo vicino a piazza del Municipio, con il personale sanitario costretto a caricare sulla barella la persona da soccorrere per centinaia di metri, con il rischio di arrivare troppo tardi.

Una mozione che permetta anche di venire incontro alle esigenze dei residenti che devono poter transitare agevolmente in questo tratto della via ma, anche di poter accedere e uscire da un vicolo pedonale o da un garage con passo carrabile regolarmente autorizzato, ma che, di fatto, risulta impedito per l’assenza di idonea segnaletica, creando dissidi e litigi che potrebbero anche degenerare e che il Comune ha il dovere di scongiurare in tutti i modi, facendo rispettare la normativa in vigore, dopo aver stabilito la disciplina come da Codice della Strada.

Non dare alcuna regolamentazione a una strada così stretta, con una segnaletica conseguente a Ordinanze non più in vigore, risalenti agli anni 2012/2013, tranne che nel primissimo tratto che va dall’ingresso di piazza del Municipio fino al l’altezza del civico n.18, non rappresenta, peraltro, un buon modo di amministrare la città.

In consiglio discuteremo la mozione con cui s’intende porre fine a una viabilità confusa determinata dall’assenza del Comune in questo piccolo lembo dell’antico Borgo di Montepagano; una problematica che il Sindaco sembra voler relegare a questioni private, senza tenere conto che se queste nascono, il più delle volte è, soprattutto, a causa della colpevole assenza proprio delle Istituzioni.

Le soluzioni proposte con la mozione”, conclude la consigliera, “hanno il fine, dunque, di creare regole condivise che garantiscano i diritti di tutti i cittadini, in termini di sicurezza, salute pubblica e civile convivenza”.