PALESTRA MAZZINI, LA REGIONE LA CONCEDE IN COMODATO GRATUITO ALLA PROVINCIA

La Regione Abruzzo, su richiesta della Provincia, ha concesso per vent’anni in comodato gratuito l’area dell’ex palestra Mazzini, a ridosso del Convitto e del Liceo Delfico di Piazza Dante. Il Consiglio, ieri pomeriggio, ha approvato all’unanimità lo schema di convenzione.



L’Ente ha già pronto il progetto definitivo (preliminare al progetto esecutivo) per la ristrutturazione di questo ampio spazio a servizio delle scuole - che da oltre un decennio sono senza spazi per l'attività fisica - e della collettività: prevede la realizzazione di una palestra al chiuso; di uno spazio sportivo all’aperto e una sala polifunzionale con circa 200 posti.



“E’ noto che fra i nostri obiettivi vi è la riqualificazione di spazi e immobili di nostra proprietà. La palestra Mazzini è uno degli immobili che abbiamo attenzionato dall'inizio del mandato. Con un atto di fiducia ci siamo portati avanti e abbiamo commissionato un progetto di riqualificazione di questo ampio spazio strategico, nel cuore del capoluogo, un progetto destinato a incidere positivamente sull’assetto urbanistico del centro storico, sulla popolazione studentesca del Convitto e dei Licei che avranno a disposizione una palestra e spazi esterni per la socialità e l’attività fisica. La sala polifunzionale sarà molto utile anche ai cittadini perché potrà ospitare eventi e manifestazioni di diverso genere” sottolinea Camillo D’Angelo che aggiunge: “una operazione di riqualificazione urbana che con il progetto definitivo possiamo candidare a finanziamento in maniera da inserirlo nel piano triennale delle opere pubbliche. Penso che questa sia una risposta concreta anche a quelli che hanno paventato che Convitto e Licei non sarebbero rientrati a Piazza Dante dopo i lavori di adeguamento sismico. Ringrazio la Regione Abruzzo e gli uffici che si sono spesi per questo risultato e la consigliera Marilena Rossi che è sempre stata vicina alle nostre istanze”.



Il provvedimento è stato approvato all’unanimità con interventi dei consiglieri Lanfranco Cardinale, Luciano Giansante e Flavio Bartolini che hanno espresso soddisfazione per il comodato e per il progetto ideato dalla Provincia.



La Provincia, a sua volta, ha ceduto in comodato d’uso al Consorzio dell’Area Marina protetta del Cerrano un fabbricato (ex scuola) che sorge in un’area di 23 mila metri quadri che si trova di fronte alla Torre che da oltre 500 anni caratterizza Silvi e Pineto, verso lo spazio collinare. Il comodato d’uso ha una durata di quindici anni, rinnovabili non tacitamente.



“Sull’Adriatico ci sono solo tre Aree marine protette, una è quella della provincia teramana – ha relazionato il consigliere Flavio Bartolini – e questo dato sottolinea quanto sia strategica questa risorsa per il nostro territorio e l’intero Abruzzo. Sentiamo l’obbligo, quindi, di imprimere un nuovo impulso alla sua attività e soprattutto il nostro pieno sostegno alla struttura che gode di pochi contributi fissi e vive essenzialmente dei finanziamenti nazionali ed europei che naturalmente devi vincere. Noi abbiamo dato un segnale forte e ci auguriamo che faccia lo stesso la Regione Abruzzo riconoscendo il traino anche turistico oltre che ambientale che la struttura può dare. Questo nuovo spazio potrebbe riattivare l’idea del laboratorio di biologia marina, si potrà implementare l’attività di educazione ambientale, prevedere ospitalità per i ricercatori”.



Nel suo intervento, il consigliere di minoranza Andrea Scordella, sindaco di Silvi e socio del Consorzio di gestione dell’area marina ha dichiarato: “Questo provvedimento arriva a supporto di un ruolo che l’Area marina svolge da tanti anni, la struttura ceduta aiuterà a finalizzare una serie di progetti che sono già in essere da parte del Consorzio e che in questi anni hanno rappresentato un fiore all’occhiello per l’intera regione. Con le risorse del PNRR del Ministero dell’Ambiente sicuramente riusciremo a trovare un finanziamento per recuperare e riqualificare l’edificio e l’area circostante. Anche noi ci auguriamo che gli Enti consorziati possano aumentare il contributo fisso per garantire maggiore tranquillità nella gestione ordinaria”. Anche in questo caso il provvedimento è stato approvato all’unanimità.