AIUTI A TEATRO, MUSICA E DANZA PER OLTRE TRE MILIONI DI EURO, CI SONO ANCHE: RICCITELLI, ACS E BENEDETTO MARCELLO

Ci sono anche le società teramane: Primo Riccitelli, Benedetto Marcello e Acs tra i beneficiari del fondo nazionale spettacolo dal vivo (Fnsv) per le annualità 2024 e 2025 che sfiora, in Abruzzo, gli oltre tre milioni di euro di sostegno regionale, il trenta per cento in più. L'assessore Roberto Santangelo a capo di tale stanziamento assicura la volontà di aumentare ancora di più i fondi in favore di questi settori.

Ecco l'elenco completo dei finanziamenti deliberati dalla giunta con i beneficiari del Fondo nazionale spettacoli dal vivo (Fnsv) per l'anno 2024 e 2025. Per la musica nei teatri di tradizione, alla deputazione del Marrucino viene destinata la somma di 163.398 euro, all'Istituzione Sinfonica abruzzese 487.997 euro. Per i complessi strumentali dei Solisti Aquilani la somma è di 124.653 euro. La fetta destinata alla programmazione dell'attività di musica classica (concertistica e corale) con "Harmonia Novissima" 73.877 euro, società aquilana dei Concerti "Barattelli" 186.621 euro, società del teatro e della musica "Primo Riccitelli" 80.168 euro, associazione "Amici della Musica" Fedele Fenaroli 21.518 euro, Camerata musicale Sulmonese Onlus 47.556 euro, società del teatro e della musica "L. Barbara" ente morale 64.650 euro, al comune di Tagliacozzo 72.301 euro. Sempre per la musica New Sound and Beyond con 39.344 euro, associazione Libera delle Arti con 41.952 euro, centro Adriatico produzione musica Ets 65.499 euro, associazione orchestrale da camera "Benedetto Marcello" 18.873 euro, Blue Note 20.652 euro, associazione musicale "Mari Castel Nuovo Tedesco" 19.713 euro, Luzmek 32.867 euro. La fetta per i teatri parte dal Teatro Stabile d'Abruzzo con 394.779 euro, per l'infanzia viene finanziata l'associazione teatro Dei Colori, impresa sociale ets con 79.771 euro. Nell'ambito della sperimentazione del teatro per l'infanzia e gioventù l'associazione Teatro Zeta con 65.522 euro e Florian Metateatro 122.162 euro. Stefano Francioni produzione srl con 310.537 euro, Acs Abruzzo circuito spettacolo 90.444 euro. La fetta destinata alla danza con E-Motion gruppo Phoenix è di 37.053 euro, Centro studi L'Aquila Danza con 23.468 euro. Il lungo elenco si chiude con i progetti multidisciplinari con l'ente Manifestazioni Pescaresi che intercetta la somma 114.317, I "Cinque Sensi" dell'associazione culturale 16.601 euro, associazione "Insensi" 21.874 euro. Infine per l'associazione culturale "Muteart" con 31.935 euro.