LE ESTEMPORANEE DIMISSIONI DEL GIOVANE FERRI FANNO SORRIDERE LA MAGGIORANZA

Il consigliere comunale Gianluigi Ferri (nella foto) assegna le dimissioni al Comune di Notaresco scrivendo:"Per rispetto, onestà, trasparenza e gratitudine nei vostri confronti, scrivo questa lettera aperta per condividere con tutte/i voi che ho rassegnato le mie dimissioni da consigliere comunale per tre motivi: Non condivido molte delle scelte, soprattutto quelle recenti, prese dal fantomatico cerchio magico di questa maggioranza. Ci sono profonde differenze di pensiero e modi di fare tra me e questo cerchio magico che non coincidono minimamente con i valori a me insegnati. In quasi due anni di amministrazione, veramente rare sono state le occasioni nelle quali sono stato coinvolto nell’assunzione di scelte e decisioni che avrebbero avuto la nostra comunità quale fisiologica destinataria. Nonostante questo, ritengo di fare un passo indietro o di lato, se si preferisce, e dare spazio a chi prenderà il mio posto in consiglio comunale. Il mio concreto senso di responsabilità mi porta a questo tipo di scelta, ma sottolineo che le mie dimissioni non faranno decadere quest’amministrazione, che resterà in carica per la durata del mandato. Malgrado la mia decisione, Notaresco continuerà ad avere un sindaco ed un’amministrazione nel pieno dei poteri. Pertanto, auguro all’attuale maggioranza e alla persona che subentrerà al mio posto un sereno e proficuo lavoro".

La notizia non ha scosso il Sindaco Toni Di Gianvittorio che giustamente va avanti per la sua strada ed in una nota di replica al giovane consigliere dice: "L'Amministrazione Comunale ha appreso in mattinata delle estemporanee dimissioni di Gianluigi Ferri da Consigliere Comunale del Comune di Notaresco. Quella di fare un passo indietro nei confronti di un ruolo istituzionale e dell'impegno preso nei confronti dei cittadini risulterebbe legittima se ponderata e correlata da motivazioni tangibili, appropriate e giustificabili. Ciò non si evince nelle dimissioni dell'ormai ex Consigliere Comunale Ferri che tiene ad accompagnarle con pesanti dichiarazioni che appaiono denigranti e diffamatorie nei confronti delle persone e del lavoro svolto quotidianamente dall'intera Amministrazione cittadina.

Il Sindaco Antonio Di Gianvittorio, commenta basito: "Rimango interdetto da quanto appreso e da quanto letto sulle dimissioni di Gianluigi Ferri in quanto non trovano nessun appiglio di verità. Gianluigi è stato sin dal primo momento stimato e parte integrante delle scelte e attività dell'Amministrazione, vedendogli riconosciuti disparati ruoli e deleghe quali Salute, Politiche Giovanili, Aziende e partecipazioni comunali, Ricerca e Innovazione, Politiche Comunitarie, Rapporti con i Comuni, Cooperazione Internazionale, Diritti degli Animali. I lavori che però avrebbe dovuto portare avanti negli interessi della Città sono sempre stati carenti, dimostrando poco impegno, come è accaduto sulla questione dei vaccini per gli anziani a dicembre, per i Totem digitali informativi o addirittura sul delicato progetto del "Comune Cardioprotetto" in cui io stesso sono dovuto intervenire in prima persona per portarlo a termine. Evidentemente l’ormai ex consigliere Gianluigi Ferri non trova stimolante lavorare per il bene della Città e dei suoi abitanti, tradendo le prerogative del ruolo per cui è stato eletto, fondamenta della nostra democrazia. L’Amministrazione Comunale lo ringrazia incondizionatamente per il lavoro svolto, certa di proseguire con ancor più motivazione e impegno nel lavoro affidato dai cittadini, nostro onore e dovere".