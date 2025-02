VIDEO / FRACASSA: “SMANTELLARE LA PISTA CICLABILE E AVVIARE UNA VERIFICA SUL CONFLITTO DI INTERESSI PROGETTISTA - PRESIDENTE FIAB”

È nato da un’interrogazione in question time del consigliere di Futuro In Franco Fracassa, il nostro viaggio nei misteri della ciclovia teramana, declinato in tre fondi del nostro “Adamo”. Doveroso, quindi, chiudere il viaggio proprio con il consigliere Fracassa, che ha commentato sia il “potenziale” conflitto di interessi, sia la necessità di smantellare al più presto la pista, o meglio: i cordoli che hanno ristretto la carreggiata. Fracassa chiede anche che la segretaria comunale avvii al più presto una verifica del conflitto di interessi tra gli incarichi al progettista, l’architetto Alessandro Tursi, e il premio di “Comune ciclabile” ottenuto dal Comune con tanto di bandiera gialla.