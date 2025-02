GIULIANOVA/ SABATO SI INAUGURA LA NUOVA PISCINA COMUNALE: SARA' GESTITA PER SEI MESI DALLA COOPERATIVA "COSTA SICURA"

C'è la data: è quella di sabato prossimo quando riaprirà la piscina comunale di Giulianova dopo anni di attesa e di tante polemiche politiche, da parte della minoranza. Il Comune ha ufficializzato l'affidamento alla cooperativa bagnini "Costa Sicura" di Martinsicuro, della durata di sei mesi, per un importo complessivo di 45mila e 808 euro, dei servizi di custodia e assistenza dell'impianto sportivo. La struttura sportiva tornerà fruibile alla cittadinanza dopo due anni di chiusura. L'amministrazione si prepara a publicare il bando pubblico per la gestione per tre anni. L'intervento per la riqualificazione della piscina è stato finanziato in gran parte con 695mila euro con il bando "Sport e Periferie". Nella nuova piscina saranno consentiti nuoto libero, attività di riabilitazione, allenamenti delle società sportive e alcune gare, limitatamente ai ragazzi fino ai 10 anni.