GLI ENTI CULTURALI ABRUZZO SODDISFATTI PER L'AUMENTO DEI FONDI SUL FURC

Con l’approvazione della seconda delibera annunciata, la Regione Abruzzo riporta in sicurezza i finanziamenti agli Enti Culturali regionali e, grazie al lavoro dell’Assessorato ai Beni e Attività Culturali e di Spettacolo, il FURC, Fondo Unico Regionale per la Cultura, aumenta di circa il 30% gli stanziamenti relativi alle precedenti annualità.

Le Istituzioni Culturali abruzzesi esprimono il loro apprezzamento per la serietà dell’Assessore Roberto Santangelo che ha voluto mantenere l’impegno preso con quella che è l’ossatura del sistema culturale nella regione. Il finanziamento regionale permetterà così di lavorare con più serenità alle stagioni e agli eventi programmati e non avrà ripercussioni nel meccanismo di finanziamento nazionale, FNSV Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo, che prevede specifica compartecipazione da parte degli Enti Locali di riferimento.

Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile d’Abruzzo

Istituzione Sinfonica Abruzzese

I Solisti Aquilani

Società Aquilana dei Concerti “Bonaventura Barattelli”

Associazione Culturale Teatro Zeta

Gruppo E-Motion

Centro Studi L’Aquila Danza – Teatro dei 99 ETS

Società del Teatro e della Musica “Primo Riccitelli”

Deputazione Teatrale Teatro Marrucino

Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara”

Ente Manifestazioni Pescaresi

Florian Metateatro

Stefano Francioni Produzioni

ACS Abruzzo Circuito Spettacolo

Associazione Culturale MuTeArt

Centro Adriatico Produzione Musica ETS

New Sounds & Beyond

Harmonia Novissima

Associazione Amici della Musica “Fedele Fenaroli”

Associazione Orchestrale da camera “Benedetto Marcello”

Camerata Musicale Sulmonese ETS

Guardiagrele Opera

Associazione Blue Note

Associazione Culturale Luzmek ETS

Associazione Musicale Mario Castelnuovo Tedesco

Associazione Insensi (Artinvita - Festival Internazionale degli Abruzzi)

Associazione Culturale I Cinque Sensi