MEDICINA INTEGRATA: APPROVATA ALL’UNANIMITÀ DEL CONSIGLIO REGIONALE LA LEGGE PROPOSTA DAL PATTO PER L’ABRUZZO. APPLAUSI DAI CITTADINI PRESENTI IN AULA

Il sostegno per la medicina integrata a sostegno delle donne affette da patologia oncologica è finalmente Legge della Regione Abruzzo, grazie all’approvazione unanime della proposta normativa presentata dai Consiglieri regionali del“Si tratta – spiegano i consiglieri di opposizione - di una legge che finanzia una convenzione tra l’Università Gabriele D’Annunzio e la Asl 02, a supporto della chirurgia senologica dell’ospedale Bernabeo di Ortona. L’obiettivo è quello di garantire le attività di studio e ricerca nell’ambito delle terapie integrate per le patologie oncologiche, ponendo il focus sulla prevenzione, legata a un corretto stile di vita, e agli effetti collaterali dei trattamenti convenzionali per il tumore alla mammella.Grazie all’approvazione di questa legge, che ha trovato il sostegno anche dei consiglieri di maggioranza, sarà garantito un supporto continuo e strutturato - per il 2025 pari a 50mila euro - al Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento dell’Università degli Studi “D’Annunzio”, che avrà così le risorse necessarie per condurre le iniziative, con l’ausilio di chinesiologi esperti, di attività fisica adattata alle attività motorie da svolgersi presso le strutture di pertinenza dell’Università o ubicate nell’Ospedale Bernabeo di Ortona, riconosciuta eccellenza abruzzese nella cura del tumore mammario”.La patologia oncologica negli anni sta mostrando una crescita esponenziale: l’incidenza nella nostra regione si attesta sui 170 casi ogni 100mila abitanti, contro i 38 registrati cinquant’anni fa. Un aumento che studi scientifici e importanti esperti del settore legano anche a fattori ambientali quali inquinamento, stile di vita e alimentazione non corretta. Gli studiosi sono altresì concordi che la parola chiave per combattere l’incremento dei casi sia “prevenzione”: screening costanti e corretto stile di vita per eliminare il rischio di insorgenza, ma anche per aumentare il tasso di guarigione e per evitare formazioni recidive.“È bene sottolineare – continuano i consiglieri del Patto per l'Abruzzo– che dal novembre 2017, grazie ad una convenzione tra Università e Asl 2, alle donne con diagnosi di tumore mammario vengono erogate terapie integrate a supporto delle terapie convenzionali. Alcune di queste attività sono già comprese nei LEA e quindi assicurate: counseling sullo stile di vita e sull’attività fisica, terapia nutrizionale e agopuntura. Altre, come l’esercizio fisico adattato, fino al 2023 venivano garantite dalla Asl 2 per mezzo di bandi di sponsorizzazione rivolti ai privati, che fornivano le risorse necessarie. Gli ultimi due bandi, però, non sono andati a buon fine, tanto che per buona parte del 2024 i servizi sono stati garantiti direttamente dalle liberalità di un’associazione che però non può, e non dovrebbe, sopperire alla funzione della sanità pubblica. Nasce da qui l’esigenza di questa Norma che garantisce, attraverso il servizio sanitario regionale, servizi indispensabili di medicina integrata con continuità ed efficacia” concludono.