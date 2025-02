MARINELLI (PD): «ANCHE IL MINISTERO DELLA SALUTE BOCCIA LA SANITA’ ABRUZZESE»



La sanità abruzzese non arriva alla sufficienza per quanto riguarda la prevenzione e le cure

territoriali, e questa duplice inadempienza le preclude l’accesso alle risorse premiali del Fondo

sanitario nazionale.

E’ il dato grave che emerge dalle “pagelle” stilate per il 2023 dal Ministero della Salute, nell’ambito

del monitoraggio annuale su qualità e quantità dei LEA, i Livelli essenziali di assistenza nella

sanità. Un risultato che spiega bene il motivo per cui l’Abruzzo è piagato dall’esodo di chi deve

curarsi verso altre regioni.

I numeri ministeriali - basati sull’analisi di 24 indicatori - confermano quello che chi abita qui sa

benissimo: fare prevenzione è arduo se non impossibile, e la sanità territoriale non funziona. Le liste

di attesa infinite, i pronto soccorso intasati, e le cure negate al 10% della popolazione sono una

triste caratteristica di questa regione.

La giunta Marsilio non ha saputo risolvere questi problemi, anzi li ha peggiorati, visto che il debito

delle ASL e la mobilità passiva sono esplosi in questi ultimi cinque anni. L’Abruzzo non merita una

classe dirigente così inetta, la cui uscita di scena sarà comunque tardiva. Le abruzzesi e gli

abruzzesi non meritano una sanità pubblica ai minimi termini, tra debiti che aumentano e servizi che

calano. Marsilio, la giunta regionale, la maggioranza di destra ci farebbero la cortese grazia di dire

finalmente - non all'opposizione, ma all'Abruzzo - cosa intendono fare per rimediare a questo

disastro?

Daniele Marinelli, segretario regionale Pd Abruzzo