ALL'ITI ALESSANDRINI DI TERAMO SONO IN CORSO INTERVENTI PER MIGLIORARE I SISTEMI DI CALORE

All’ITI Alessandrini di via San Marino a Teramo sono in corso in questi giorni i lavori per rinnovare i sistemi di riscaldamento in alcune parti dell’istituto per un investimento di circa 56 mila euro.



In particolare si sta lavorando sulla palestra, una struttura molto grande con un impianto vetusto dove vengono installati moderni termoconvettori che garantiscono temperature adeguate. Termoconvettori di nuova generazione anche nelle aule laboratorio, quella per l’elettronica e quella elettrotecnica . Nella cosiddetta aula 3.0 verrà installata una pompa di calore.



“Risolviamo un problema particolarmente attenzionato da studenti e docenti – sottolinea il consigliere delegato alla manutenzione scolastica, Flavio Bartolini – perché comunque ci troviamo in una scuola di vecchia concezione edilizia con grandi spazi e conseguente dispersione di calore. Un problema che come Provincia, grazie all’indirizzo del Presidente, stiamo affrontando non solo per l’Alessandrini ovviamente. Le richieste sono tante e dopo tanti anni ci sono investimenti significativi sulla manutenzione ordinaria che riusciamo a portare avanti con maggiori risultati anche perché l’Ente ha assunto del personale dedicato”.