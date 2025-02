TORTORETO "CITTA' GIARDINO DELL'ADRIATICO", E' SEMPRE PIU' ECOSOSTENIBILE

Il Comune di Tortoreto compie un passo decisivo verso un

futuro più sostenibile con il lancio del progetto Tortoreto Città Giardino dell’Adriatico,

un’iniziativa ambiziosa finalizzata alla valorizzazione del verde urbano e al miglioramento

della qualità della vita attraverso una gestione consapevole e strategica del patrimonio

arboreo cittadino.

Il progetto è stato presentato oggi presso la Sala Consiliare del Comune alla presenza del

Sindaco Domenico Piccioni, dell’Assessore all’Agricoltura Francesco Marconi e del

Consigliere Delegato all’Ambiente Maurizio Branciaroli, che ha coordinato le attività di

censimento e analisi del verde urbano.

"Non si tratta solo di piantare nuovi alberi – ha dichiarato il Sindaco Piccioni – ma di dare

alla nostra città un vero e proprio sistema verde integrato, capace di migliorare il microclima

urbano, ridurre l’inquinamento atmosferico e offrire spazi più vivibili e rigeneranti per cittadini

e visitatori."

Alla base del progetto vi è un censimento dettagliato del patrimonio verde cittadino,

realizzato in collaborazione con RES Agraria – Centro di Ricerche Agronomiche e

Ambientali. L’analisi ha fornito una fotografia accurata della situazione attuale:

• 66.534 mq di prati e superfici erbacee

• 1.993 alberi censiti

• 337 elementi arbustivi

• 1.043 metri di siepi e altri elementi del verde urbano

• 57 specie differenti che costituiscono un patrimonio di biodiversità di grande valore.



"Abbiamo svolto un lavoro di analisi minuzioso per ottenere una mappatura precisa del

nostro patrimonio verde – ha dichiarato il Consigliere Delegato all’Ambiente Maurizio

Branciaroli – perché solo attraverso dati concreti è possibile programmare interventi efficaci

e realmente utili per la città. Questo progetto non è frutto di azioni isolate, ma di una strategia

ben definita che ci consentirà di migliorare e preservare il verde urbano con interventi mirati

e sostenibili."

Sulla base di questi dati, il primo intervento concreto sarà la piantumazione di almeno 110

nuovi alberi lungo il Lungomare, con l’obiettivo di riequilibrare la presenza di verde

orizzontale e verticale e migliorare la qualità dell’aria e del paesaggio urbano. Per questa

prima fase, l’Amministrazione Comunale ha stanziato 100.000 euro, a cui seguiranno

ulteriori investimenti in un’ottica di riqualificazione continua.

Il progetto è il frutto di una stretta collaborazione tra l’Assessorato all’Agricoltura e

l’Ufficio Ambiente del Comune, due ambiti distinti ma strettamente connessi, che hanno

operato congiuntamente per coniugare sostenibilità ambientale e tutela del verde pubblico.

Accanto agli interventi tecnici, il progetto prevede un ampio programma di

sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza. Scuole, imprese e istituzioni

pubbliche e private saranno parte attiva di un percorso che mira a far comprendere il valore

degli alberi non solo come elementi decorativi, ma come strumenti essenziali per il

benessere collettivo, l’assorbimento della CO₂ e la produzione di ossigeno.

L’Assessore Marconi ha sottolineato come questa iniziativa rappresenti un ulteriore tassello

nel percorso di sostenibilità intrapreso dal Comune: “Da anni stiamo lavorando con costanza

per migliorare la qualità ambientale del nostro territorio, come dimostrano i riconoscimenti

ottenuti con la certificazione Spighe Verdi e gli eventi di sensibilizzazione come i Tortoreto

Green Days. Il progetto Tortoreto Città Giardino dell’Adriatico si inserisce perfettamente in

questa visione di sviluppo sostenibile, che punta a unire il rispetto per l’ambiente con una

gestione più attenta delle risorse naturali e del paesaggio.”



Per l’occasione è stato inoltre presentato il logo ufficiale del progetto, che accompagnerà

tutte le azioni di comunicazione e permetterà alla cittadinanza di riconoscere i miglioramenti

progressivi realizzati sul territorio. Un simbolo distintivo che rafforzerà l’identità visiva

dell’iniziativa, rendendo tangibile il percorso di trasformazione della città.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche ambientali che hanno permesso a Tortoreto

di ottenere, per l’ottavo anno consecutivo, il prestigioso riconoscimento delle Spighe Verdi

della FEE, a conferma dell’impegno costante nella tutela del territorio e nella promozione di

uno stile di vita sano e sostenibile.