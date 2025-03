FORZA ITALIA, CHIUSA LA PRIMA FASE DEI CONGRESSI COMUNALI IN PROVINCIA DI TERAMO

Si è concluso nel fine settimana il ciclo dei congressi comunali di Forza Italia in provincia di Teramo, un mese intenso di confronto, partecipazione e riorganizzazione che ha visto il partito rafforzarsi in tutto il territorio. A chiudere questa prima fase è stato il congresso del Comune di Teramo, capoluogo di Provincia e punto di riferimento per tutta l’area, a testimonianza della centralità che la città riveste nel nostro progetto di crescita e consolidamento. Alla presenza del Segretario regionale di FI l'on. Nazario Pagano e del Consigliere regionale e Capogruppo di Fi Emiliano Di Matteo, è stato eletto segretario di FI Mario Cozzi, capogruppo di FI in Consiglio Comunale a Teramo insieme al comitato cittadino.

Nella giornata di sabato, inoltre, si sono svolti i congressi di Tortoreto e Alba Adriatica, due comuni strategici della costa teramana, dove il partito ha ufficialmente strutturato la propria presenza con l’elezione dei segretari comunali. Ad Alba Adriatica, Daniele Straccia è stato scelto per guidare Forza Italia nel territorio, mentre a Tortoreto è stato eletto l’assessore Francesco Marconi. Due nomine che segnano un ulteriore passo avanti nel rafforzamento del partito nelle realtà costiere della Provincia.

L’ultimo congresso si è poi svolto a Pineto, dove è stato eletto segretario Ivan Berardinelli, segnando il completamento di un percorso che ha toccato numerosi comuni della provincia, con una straordinaria partecipazione di iscritti e militanti. “Abbiamo avviato un lavoro strutturale, basato sul coinvolgimento di donne, uomini e giovani e sulla valorizzazione delle energie presenti sul territorio, che ci consentirà di rafforzare sempre di più la nostra presenza e il nostro radicamento”

Questa prima stagione congressuale ha tracciato l’inizio di un nuovo percorso per Forza Italia in provincia di Teramo. Abbiamo posto le basi per una crescita solida e costante, che siamo certi ci vedrà protagonisti nelle sfide future con un partito più forte, radicato e pronto a rappresentare le istanze dei cittadini.“Forza Italia continua il suo cammino con entusiasmo e determinazione, consapevole che il lavoro di squadra e il confronto costante con i territori siano la chiave per costruire un futuro ancora più solido per il nostro movimento.”

Forza Italia, Forza di Territorio!

Rita Ettorre

Segretaria Provinciale Forza Italia Teramo