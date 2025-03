ITALIA VIVA ROSETO: «LA MENSA SCOLASTICA E' UN SERVIZIO PUBBLICO, NON UN PRIVILEGIO»

Sono numerose le segnalazioni che riceviamo dalle famiglie Rosetane riguardo l’aumento che le ha colpite con i buoni pasto per la mensa. La decisione di questa amministrazione di eliminare completamente una ripartizione secondo fasce ISEE, come sempre avvenuto in ottica di sostegno e vicinanza sociale alle famiglie più deboli, è ingiusto e miope. Al netto delle difficoltà, che non comprendiamo visti i conti floridi dell’ente, riteniamo assurdo l’aumento che tra l’altro va a pesare maggiormente sulle fasce più colpite in questo momento di difficoltà economica, dove si spende sempre più per benzina, autostrada, spesa, bollette etc..

Oggi che stanno arrivando i conguagli sui ticket, le famiglie iniziano a comprendere quanto sia difficile far fronte a questa spesa che si sono trovate sul groppone senza una buona comunicazione da parte di chi governa. Da sempre la politica è al fianco dei cittadini e non ha il semplicementecompito di fare cassa. Il servizio mensa rischia così di diventare un momento di disagio per chi vi faceva affidamento e non potrà più affrontare la spesa rendendolo di fatto un servizio privilegiato così come dichiara di fatto Luciani, Assessore alla Pubblica Istruzione e al Sociale. Questa politica dei conti è in totale contrasto con le tante attività di Welfare che da sempre la buona politica italianasi è fatta carico e promotrice e si denota la totale inadeguatezza del Sindaco Nugnes e del suo assessore a governare la città.

Consigliamo alla maggioranza di reperire i fondi necessari ripristinando i vecchi stipendi della giunta municipale che, nonostante predica difficoltà economiche, alla prima occasione utile si è adeguata la retribuzione senza pensarci due volte!

La politica della svolta ha preso la strada sbagliata fino ad oggi e sapete come si dice. Chi lascia la strada vecchia per la nuova…