GIULIANOVA/ LE NUOVE ASSUNZIONI NELLO STAFF DEL SINDACO DIVENTANO UN CASO...PER LA MINORANZA

Abbiamo saputo di accadimenti che messi in relazione ci hanno fatto sorgere spontanee alcune domande, rilevanti perché hanno a che fare con la vita amministrativa della nostra città.

Chiediamo:

•⁠ ⁠È vero che nello staff del sindaco, dove già esiste una addetta stampa, è stato assunto un nuovo dipendente?

•⁠ ⁠Se sì con quale mansione, considerato che l'attuale addetta all'ufficio stampa del Comune svolge con competenza ed efficienza la sua funzione?

•⁠ ⁠Quella di curare l'immagine del Sindaco e della maggioranza a partire dai social? Ed è normale fare questo sia sotto il profilo dell’opportunità politica che dell’uso dei soldi pubblici?

•⁠ ⁠Risponde a verità che sia questo dipendente che il Sindaco Costantini possiedono il 20% di quote della proprietà nella Agenzia Trama, impresa che si occupa di Comunicazione e Marketing?

•⁠ ⁠Nella sopradetta società privata il neoassunto svolge il ruolo di Project manager e Copywriter e il sindaco Costantini svolge il ruolo di Account manager?

•⁠ ⁠Il Sindaco nella sua attività politica beneficia delle attività pubblicitarie della agenzia Trama in cui lavora insieme al nuovo assunto?

•⁠ ⁠il neoassunto nello staff del Sindaco, è stato autorizzato dal proprio nuovo datore di lavoro (Comune di Giulianova) a poter svolgere altre funzioni nei termini consentiti?

•⁠ ⁠la funzione di Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, prevista dalla legge, in precedenza assegnata in capo alla Dott.ssa Francesca Vecchi quale responsabile della prevenzione della corruzione e dell’attuazione del programma per la trasparenza, dopo le sue dimissioni, è stata riassegnata per lo svolgimento della predetta attività di contrasto?

Le risposte a queste domande sono necessarie per la dovuta trasparenza di fronte all’opinione pubblica in quanto investono problematiche importanti della vita pubblica e cioè: eventuale esistenza di conflitto di interessi, uso corretto dei soldi pubblici, clientelismo.

Se così fosse saremmo in presenza di una grave anomalia: in un Comune dove, da 6 anni, non si trovano le risorse per colmare la grave carenza di personale e di dirigenti, la priorità è la propaganda politica per accrescere il consenso, praticata anche forzando le norme.

Gruppo consiliare

Il Cittadino Governante

Alberta Ortolani

Franco Arboretti