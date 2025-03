BIM/ APPROVATO IL BILANCIO DEL CONSORZIO: UN ANNO DI PROGETTI INNOVATIVI PER IL TERRITORIO

Durante la seduta dell’Assemblea consortile di questo pomeriggio, è stato approvato all’unanimità il bilancio di previsione 2025, che prevede tanti interventi innovativi e nuovi investimenti per il territorio. In apertura di seduta sono stati convalidati i nuovi rappresentanti dei Comuni di Campli, Sara Pettinaro, e Notaresco, Alberto Di Diadoro.

“Con l’approvazione del bilancio per un importo di circa 2milioni e 600mila euro – spiega il presidente del Consorzio Marco di Nicola – siamo pronti a partire con una serie di iniziative che rispondono alle esigenze del territorio e alle sfide del futuro. Prosegue il sostegno ai Comuni e alle associazioni con due capitoli di spesa appositamente dedicati, con risorse per oltre un milione e mezzo di euro. Al contempo, si conferma l’impegno per incentivare l’efficientamento energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili con il nuovo bando “R-Evolution Bim”, seconda edizione, che sarà pubblicato nei prossimi mesi con l’obiettivo di finanziare l’installazione di impianti fotovoltaici nei Comuni montani del comprensorio. Inoltre, sono previsti progetti specifici per la formazione e occupabilità delle nuove generazioni, come la II edizione delle Olimpiadi della lingua inglese rivolta agli studenti dell’ultimo biennio degli istituti superiori del territorio che potranno conseguire gratuitamente la certificazione linguistica (livelli B1, B2 e C1) e con l’opportunità, per i migliori otto, di un viaggio studio di due settimane a Cambridge. Sempre mirato a favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro anche il progetto “Allenarsi per il Futuro – Generazione Benessere” che, in collaborazione con la multinazionale Bosch, consentirà a 4 studenti di svolgere un tirocinio formativo finanziato dal Consorzio Bim presso la sede dell’azienda a Milano. Sul fronte culturale, oltre al sostegno alle tante manifestazioni e iniziative promosse nei comuni consorziati, ci saranno due grandi eventi ai quali il Consorzio Bim parteciperà attivamente nella prossima stagione estiva: la seconda edizione del Festival del Saltarello, in collaborazione con il Gal Gran Sasso Laga, e il XVI Festival dell’Appennino, in collaborazione con la struttura commissariale per la Ricostruzione e con i Consorzi Bim dell’Appennino Centrale”.

Nel settore sociale, tra le iniziative più rilevanti in programma la terza edizione del progetto “Green Ability – ambiente senza barriere” con interventi concreti per favorire l’inclusione delle persone con disabilità e la riconferma dei soggiorni termali per anziani per i residenti over60 nei comuni con meno di 5mila abitanti. Inoltre, al via il nuovo progetto di comunicazione digitale per migliorare la comunicazione con i cittadini, le associazioni e gli stakeholder del Consorzio, con il nuovo sito web dell’Ente, già on line dagli inizi del 2025, strettamente integrato con il portale di promozione turistica “Discover Teramo” con relativa app disponibile in versione italiana ed inglese: una vetrina su tutto quello che il comprensorio offre al visitatore.

“In tema di infrastrutture – sottolinea Di Nicola – si è conclusa l’azione di monitoraggio che abbiamo avviato sulle centrali idroelettriche e sul versamento dei relativi sovracanoni, portando ad incrementare costantemente negli ultimi anni le entrate dell’ente. Questo ci consentirà anche di contrarre già dal 2025 nuovi mutui per il finanziamento di progetti strategici. Un’altra novità importante, infine, riguarda l’azione che stiamo portando avanti in qualità di componenti del direttivo della federazione nazionale, Federbim, per la costituzione di nuovi consorzi di bacino imbrifero in ambito regionale”.