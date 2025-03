GRANDI EVENTI, I TAGLI DEL 30% SONO STATI FATTI A TUTTI I SETTORI, NON SOLO ALLA CULTURA...SI LAVORA PER IL RIPRISTINO

In merito alla riduzione dei fondi destinati ai Grandi Eventi secondo la legge regionale 55, il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e l’assessore alla Cultura, Roberto Santangelo, precisano che il taglio del 30% ha riguardato tutti i settori e non esclusivamente il capitolo destinato ai grandi eventi.



“Con la riduzione delle risorse di bilancio – spiega l’assessore Santangelo- in maniera ineludibile abbiamo dovuto procedere ad una rideterminazione della graduatoria che, vedendo un numero di associazioni a parimerito di punteggio, superiore alle risorse necessarie a finanziare tutti, prevede per legge l’estrazione di quella non ammessa a contributo non potendo scegliere in maniera arbitraria chi escludere o rideterminare l’importo del contributo calcolato sulla base di criteri oggettivi valutati dalla commissione tecnica. Comprendiamo le preoccupazioni delle associazioni culturali ma abbiamo già individuato soluzioni che permettano di ripristinare il contributo originario e procedere con lo scorrimento delle realtà escluse.”



La copertura necessaria per ripristinare la dotazione originaria del fondo sarà garantita attraverso un emendamento di legge che sarà depositato lunedì ed approvato nel primo consiglio utile. “Si è trattato esclusivamente – ha aggiunto Santangelo – di una questione tecnica e temporanea, e l’allarmismo lanciato dell’associazione Harmonia Novissima è infondato, dal momento che sarebbe bastato confrontarsi con l’Assessorato per avere rassicurazioni sulle soluzioni già in corso di definizione”.



Sulla questione interviene anche il Presidente Marsilio: “La cultura rappresenta un valore fondamentale per la nostra Regione. L’impegno dell’amministrazione resta quello di sostenere le manifestazioni che arricchiscono il nostro territorio, compatibilmente con le esigenze di bilancio e con le priorità di spesa che la Regione è chiamata a gestire.”