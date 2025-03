CONSEGNATO IL NUOVO TRENO ELETTRICO, VIAGGERA' SULLA PESCARA-TERAMO

È in circolazione da oggi, in Abruzzo, il secondo treno elettrico monopiano di ultima generazione della flotta Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS).

L’annuncio è del Presidente della Regione, Marco Marsilio, presente alla consegna stamattina alla stazione Centrale di Pescara con l’assessore ai Trasporti Umberto D’Annuntiis.

“Oggi abbiamo ricevuto il secondo dei cinque nuovi treni elettrici previsti dal Contratto di Servizio 2023-2033 – afferma Marsilio-. Un mezzo moderno, efficiente e sostenibile, che renderà i viaggi più confortevoli per tutti i cittadini sulla linea Adriatica e sulla Pescara – Sulmona. Da qui a un anno l’Abruzzo avrà completato il piano di rinnovamento del proprio parco rotabile”.

Il convoglio mezzo è dotato di 4 motori di trazione, può raggiungere una velocità di 160 km/h, ospita 530 persone, con oltre 300 posti a sedere. Sale quindi a 21 in Abruzzo il numero dei treni monopiano, di cui 11 elettrici e 10 ad alimentazione diesel con un un piano che include investimenti per oltre 181 milioni di euro.

“Si tratta di cinque treni modernissimi, nuovi ed efficienti – evidenzia il Presidente – frutto del Contratto e degli investimenti che siamo stati in grado di attingere, di mettere a disposizione dei cittadini abruzzesi e dell’utenza per avere finalmente dei treni moderni all’altezza dei bisogni dei pendolari e di tutti gli utenti”.

“Ne sono davvero felice – aggiunge – perché il treno è bellissimo e rappresenta un investimento concreto per il futuro della nostra regione. Con 20 posti bici viaggerà soprattutto l’estate, in particolare lungo l’asse adriatico, lungo la costa, dove c’è grande richiesta di spazi per poter sfruttare al meglio le nostre bellissime piste ciclabili e cominciare dalla Via Verde, ma non solo, tutta la ciclovia adriatica è ampiamente sfruttabile con questo servizio”, conclude Marsilio.

Sono intervenuti Bruna Di Domenico, Direttore regionale Abruzzo Trenitalia, il Sindaco di Pescara Carlo Masci. Altri due convogli arrivano entro l’anno e l’ultimo entro l’estate prossima.