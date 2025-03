CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO DIVENTA UN COMUNE CARDIOPROTETTO, INSTALLATI 8 DEFIBRILLATORI

Castiglione Messer Raimondo diventa un comune cardioprotetto. Sono infatti stati installati otto defibrillatori semiautomatici (Dae) distribuiti strategicamente in diverse zone del territorio comunale. L'iniziativa, voluta dall'amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo D'Ercole, è finalizzata a supportare la tutela della salute pubblica.

Il progetto, denominato “Castiglione Cardioprotetta”, ha infatti l’obiettivo di garantire un accesso rapido ai dispositivi salvavita in caso di emergenza, aumentando le possibilità di intervento tempestivo in situazioni di arresto cardiaco.

I defibrillatori sono stati posizionati all'istituto comprensivo, nel bar "Il Viale", al Campo Sportivo Comunale, nella Palestra Comunale, presso il condominio La Selva, nella sede della Croce Rossa Italiana, nell'ex scuola in frazione Appignano e in contrada Santa Maria.

Oltre alla collocazione dei Dae, il Comune si impegna a promuovere la formazione dei cittadini attraverso corsi BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), organizzati in collaborazione con la Croce Rossa Italiana. Questi corsi consentiranno ai partecipanti di apprendere le manovre di rianimazione cardiopolmonare e l’uso corretto del defibrillatore, affinché ogni cittadino possa diventare un potenziale "soccorritore" in caso di emergenza e di necessità.

"Castiglione Messer Raimondo - afferma il sindaco, Vincenzo D'Ercole - fa un passo avanti per la sicurezza e la salute della comunità. Garantire la sicurezza dei nostri cittadini è una priorità. Con questi nuovi dispositivi diffusi capillarmente sul territorio e grazie alla formazione della popolazione, rendiamo Castiglione un paese più sicuro e pronto a gestire eventuali situazioni di emergenza. Ringrazio il consigliere Cristian Andreoli, che ha seguito il progetto in prima persona, contribuendo alla sua realizzazione, e la Croce Rossa Italiana per aver supportato l'iniziativa".