CONSIGLIO REGIONALE, AREE IDONEE, IL PATTO PER L'ABRUZZO OTTIENE IL RINVIO. OGGI OK AI FONDI PER LA CULTURA E AEROPORTO

Si discuterà venerdì prossimo, 14 marzo, la proposta di legge riguardante “Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi”, che era prevista all’ordine del giorno della seduta odierna. Una decisione unanime della Conferenza dei Capigruppo, che concede al Consiglio altre 72 ore per apportare gli ultimi correttivi alla proposta normativa. “Questo aggiornamento permetterà all’Assemblea di avere contezza degli emendamenti e sub emendamenti per definire la proposta”, ha spiegato in apertura dei lavori del Consiglio regionale di oggi, il presidente Lorenzo Sospiri, invitando il capogruppo Massimo Verrecchia (FdI) “a riformulare la norma transitoria così da procedere con maggior serenità all’approvazione di una legge complessa”.

Una seduta, quella odierna, che per la prima volta si è avvalsa della traduzione simultanea nella lingua dei segni e che ha visto l’approvazione a maggioranza del progetto di legge di iniziativa di Giunta regionale, “Partecipazione all’associazione European Chemical Regions Network”, costituita a Etterrbeek (Belgio), nel 2018, con una quota di iscrizione annuale di 6mila euro. Si tratta di una “rete delle regioni europee dove l’industria chimica svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo economico, la crescita e l’occupazione”, recita la relazione illustrativa con “l’impegno finalizzato a promuovere la transizione verso prodotti e processi sostenibili, a favorire l’economia circolare e a valorizzare le risorse locali, creando opportunità di innovazione e crescita per le imprese del settore”. Nel corpo normativo sono state inserite alcune disposizioni riguardanti il settore cultura in special modo: finanziamento Festival "Cartoon on the Bay” (euro 114.600); “Contributi ad enti pubblici e privati per la collaborazione alla organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni afferenti al settore della cultura l.r. 46/2014 art. 24 e l.r. 55/2013 (euro 97.192,29); “Organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni culturali - l.r. 55/2013” (euro 196.220,12); intervento, a cura del Dipartimento competente in materia di cultura, per scarto, pulizia e sanificazione dell'immobile regionale sito a Chieti (immobile ex Gil) (euro 175.000); Fondazione “Malvina Menegaz”, con sede nel comune di Castellalto (euro 25.000); finanziamento Grandi Eventi 2025 Regione Abruzzo (euro 126.065,39). Si prevede, inoltre, la partecipazione della Regione Abruzzo all’evento “Expo OSAKA 2025” sostenuta da somme, pari a 1milione 48mila euro, recuperate dagli strumenti finanziari gestiti dalla Fira Spa, la cui gestione sarà affidata al Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo. E’ stato quindi riconosciuto un debito fuori bilancio, per il valore complessivo di 800mila euro, per attività aggiuntive svolte da Fira Spanell’esercizio 2024 a beneficio del Dipartimento Lavoro e Attività Produttive. Sono state infine inserite disposizioni per la concessione di contributi a sostegno dell’aeroporto di Pescara e della società di gestione Saga Spa“per assicurare la continuità delle attività aziendali e il regolare funzionamento della Società e per il potenziamento dell’infrastruttura e dei servizi aeroportuali”, si legge nel dettaglio della norma. I contributi per il triennio 2025-2027 sono determinati in complessivi 5milioni di euro. Sono state inserite infine alcune disposizioni in materia di disapplicazione dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri sugli aeromobili.

Interrogazioni e interpellanze. Nel corso dei lavori è stata discussa l’interrogazione dei consiglieri Paolucci e Pepe, “Verifica di legittimità della DGR 655/2024, recante “Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, co. 134-135 e s.m.i.. Interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza del territorio - Annualità 2025. Approvazione elenco degli interventi e assegnazione risorse” e a seguire le interpellanze “Assenza medico di base e ambulatorio di medicina generale nel Comune di Elice” (Di Marco); “Riapertura dei vivai forestali regionali” (Monaco); “Indicazione della data certa per l’apertura del Poliambulatorio nel Comune di Cellino Attanasio (Pepe); “Progetti Asl 02 su ex Mario Negri Sud” (Taglieri) e “Contenzioso tra Asl1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila e le Ditte Dusmann Service srl e Se.Ma srl (Paolucci e Pietrucci).