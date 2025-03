PUBBLICATO L’AVVISO PER LA COPROGETTAZIONE DEL CARTELLONE DEGLI EVENTI DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Forte del successo riscosso l'anno scorso, l'Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi annuncia la pubblicazione di un nuovo avviso, aperto a tutte le realtà del Terzo Settore (ETS) iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) iscritte al CONI, per collaborare attraverso la co-programmazione alla creazione del calendario “Roseto 20.25 - Eventi d'amare”.

L'obiettivo primario di questa iniziativa è quello di raccogliere un ventaglio di proposte progettuali e interventi nei settori nevralgici della cultura, dello sport e della promozione turistica, al fine di arricchire e diversificare l'offerta dell’intrattenimento sul territorio. In linea con la strategia adottata con successo lo scorso anno, l'Amministrazione Comunale intende muoversi con largo anticipo, per garantire la realizzazione di un programma eventi di alto livello, ben prima dell'inizio della stagione estiva.

MODALITA’ E SCADENZA. Le domande, debitamente compilate in ogni loro parte, dovranno pervenire esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 1° aprile 2025, con oggetto "Eventi Estate 2025". Le proposte dovranno essere presentate in conformità alle modalità dettagliatamente indicate nell'avviso pubblico, disponibile assieme alla documentazione sul sito web istituzionale del Comune di Roseto degli Abruzzi. “Siamo entusiasti di rinnovare questo invito alla collaborazione, convinti che la sinergia tra l'Amministrazione Comunale e le realtà territoriali sia la chiave per offrire ai nostri concittadini e ai turisti un'estate ricca di emozioni e opportunità – affermano il Sindaco Mario Nugnes, l'Assessore alla Cultura Francesco Luciani e l’Assessore al Turismo Annalisa D’Elpidio - Questa scelta ci permetterà di organizzare al meglio il calendario, riuscendo a distribuire nel migliore dei modi le manifestazioni sul territorio e nel corso dei prossimi mesi, per riuscire a soddisfare le aspettative dei residenti e dei tanti turisti che arriveranno in città. L’obiettivo è quello di presentare la programmazione del cartellone degli eventi già entro le festività di Pasqua. Con l’Avviso puntiamo a rafforzare l’idea di animazione territoriale come servizio pubblico rivolgendoci a tutti le realtà che avranno la possibilità di realizzare eventi utilizzando il supporto dall’Amministrazione Comunale. Invitiamo tutti gli interessati a partecipare numerosi, portando idee innovative e progetti di qualità che possano contribuire a rendere la nostra estate indimenticabile”.