VIDEO-FOTO/ CAOS IN CONSIGLIO COMUNALE A TERAMO: COZZI: "CONSIGLIO ILLEGITTIMO"

Non si vedeva Consiglio Comunale tanto partecipato da quello che avrebbe deliberato le sorti dello Stadio. Oggi che si decide del destino dell'edificio che ospita il Convitto e il Liceo Classico, l'assise si apre in ritardo di un'ora, in attesa che in seconda convocazione si raggiungesse la soglia numerica minima per convalidarlo. Ma non serve aspettare molto per ascoltare le prime polemiche, neanche un minuto in effetti, dato che il consigliere Cozzi, prendendo immediatamente parola, mette in discussione la legittimità del Consiglio, a causa di una diffida inviata ieri per una convocazione dei Capigruppo non regolamentare nei tempi, e al presidente Meralangelo contesta anche la verifica del numero minimo, destando il risentimento di Andrea Core dai banchi della maggioranza.

Alle sedie lasciate vuote dall'opposizione, solo Marroni e D'Egidio tornando sui loro passi, esprimendo sul provvedimento la loro contrarietà.

Mario Cozzi è andato su tutte le furie più volte: "Ieri è stata mandata una diffidata", ha detto - evidenziando che il consiglio in corso non è legittimo. La maggioranza di corsa è arrivata, alzando la mano e portando all'approvazione dei primi punti all'ordine del giorno a firma Filipponi e Ciapanna.

Eugenia Di Giandomenico