LA MAGGIORANZA CADE SUI MUSP, SEI ASSENZE PESANTI CONSIGLIO RINVIATO, D’ANGELO “QUALCUNO PENSA AD INTERESSI DI BOTTEGA”

ITanto tuonó che piove. Anzi: tanto scricchioló che cadde la Maggioranza sul voto per i Musp del nuovo Delfico alla Cona. Nel momento più caldo di un consiglio già caldissimo, è saltato il numero legale. E non è stata una svista, ma una precisa posizione politica assunta da alcuni consiglieri, sei per la precisione, dei quali da settimane raccoglievano i maldipancja più o meno dichiarati, più o meno palesi. Consiglieri che hanno deciso di non partecipare, come Lanfranco Lancione, che dallo stadio in poi non risparmia accenti critici durante i lavori. Consiglieri come Valentina Papa e Simone Mistichelli, che erano presenti ma hanno poi abbandonato la seduta, decretandone il rinvio alla seconda convocazione, prevista per lunedì 17. con la minoranza tutta fuori, sei assenze pesanti. Consiglieri come Lorenza Contriscianj e Deborah Fantozzi, loro assenti giustificate, per impegni l’una e convalescenza l’altra. Consiglieri - e qui la cosa si fa curiosa - come Michele Raiola, impegnato ufficialmente in una sessione d’esame universitaria. Un passo falso, che segna uno iato netto, chiaro, profondo, tra la corrente del presidente della Provincia, D’Angelo, e quella maggioranza alla quale partecipa con tre consiglieri e due assessori. Lo stesso D’Angelo che, nell’intervista che potrete ASCOLTARE QUI parla di consiglieri senza coraggio “interessati a logiche di bottega e non ai nostri studenti”.