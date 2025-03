ALBA ADRIATICA/ L'ASSESSORE TRIBUIANI ANNUNCIA IL RITORNO DELLA 13ESIMA EDIZIONE DI SPORT SENZA CONFINI

L’obiettivo, la missione, dell’Amministrazione comunale, dichiara l’Assessore Tribuiani è quello di proseguire con la strategia di favorire la destagionalizzazionedel turismo anche attraverso lo sport e la cultura.

Nei giorni scorsi è statomesso a puntoil calendario degli eventi primaverile, che inizieranno con concerti di musica classica in collaborazione con l’Istituzione Sinfonica Abruzzese, il prossimo ci sarà il 6 aprile alle ore 18 presso l’Auditorium della scuola E. Fermi.

Il 14 marzo alle ore 17.30 presso Villa Flaiani ci sarà un secondo appuntamento in occasione della giornata internazionale della donna, con un convegno sul tema “il Diritto di essere libere” in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità e con l’Ordine degli Avvocati di Teramo.

Il 16 marzo e il 18 maggio dalle ore 16 sempre a Villa Flaiani ci saranno i due appuntamenti dedicati al “Ciclo di vita della donna”.

Il 20 marzo presso l’Auditorium in via Duca D’Aosta, alle ore 15, ci sarà un convegno sull’Intelligenza Artificiale a cura dei Lions Club Val Vibrata.

Il 23 marzo in Villa Flaiani si ripeterà l’appuntamento con Libri in Villa – Incontro con l’Autrice Marta Cherubini.

Di seguitopartirà un nutrito programma di grandi eventi sportivi con il fine di promuovere turisticamente il territorio di Alba Adriatica, da sempre palcoscenico primaverile dello sport, tanto che ogni evento rappresenta una pubblicità per la promozione del nostro territorio e dell’accoglienza di atleti e famiglie.

Viene riconfermata, dichiara l’Assessore Tribuiani, la 13ª edizione di “Sport Senza Confini”, un circuito di eventi multisportivi. Un’occasione unica che valorizza il territorio e offre ai giovani atletiun'importante opportunità di crescita e confronto, con un'attenzione speciale all’inclusione e al Fair Play. Sport Senza Confini è un appuntamento di grande rilievo che coinvolge squadre dilettantistiche e società professionistiche provenienti da tutta Italia. La manifestazione, in programma dal 18 aprile al 15 giugno, rappresenta un'opportunità per praticare sport in unalocationstraordinaria, favorendo la scoperta e la conoscenza del territorio e stimolando la socializzazione attraverso attività sportive e culturali.È importante ricordare che l’edizione 2024 ha registrato oltre 30.000 presenze, a conferma del crescente successo di questa iniziativa.

La presentazione della 13° edizione di Sport Senza Confini ci sarà il 2 aprile alle ore 11 presso la splendida cornice di Villa Flaiani con la conduttrice televisiva Simona Rolandi e con l’ospite d’eccezione Bruno Giordano.

Dal 19 al 25 maggio Alba Adriatica, dopo aver concorso con molte Città Italiane, è riuscita a garantirsi la “Finale NazionaleGiovanile Pallavolo under 17” alla quale parteciperanno 28 squadre in rappresentanza delle RegioniD’Italia con oltre 1000 atleti in gara.

Concludo questa nota informativa con una splendida notizia. La Città di Alba Adriatica è stata riconosciuta, come risulta dalla classifica nazionale pubblicata dall’autorevole quotidiano “Il Sole 24 ore” e redatta da JFC, come la terza spiaggia in Italia per gradimento e meta di vacanze da parte di famiglie con bambini, dopo Rimini e Cattolica.

Questo importante traguardo raggiunto testimonia e incoraggia l’impegno e la qualità del lavoro di questa Amministrazione comunale, nonché di questo Assessorato, nell’ambito del settore turismo, struttura portante e principale dell’economia e dello sviluppo della Città di Alba Adriatica. Tale riconoscimento nazionale ripaga e premia l’Amministrazione Comunale, sottoposta spesso a pregiudizievole e gratuita critica politica, al solo fine di screditare, quasi a ledere, con giudizi ingenerosi e personali che danneggiano innanzitutto l’immagine della nostra Città con gravi ripercussioni anche sul piano turistico ed economico. Possiamo orgogliosamente affermare che Alba Adriatica rimane una località turistica gradita e meta di vacanze da parte di turisti soprattutto di tipo famigliare; ma tutto questo è stato reso possibile anche grazie al lavoro di promozione corale ed incessante dei nostri operatori turistici ed economici albensi e alla loro proverbiale professionalità e accoglienza. L’Amministrazione comunale anche alla luce dei risultati raggiunti si impegnerà e profonderà ancora di più tutte le energie di cui è capace al fine di migliorare e raggiungere traguardi sempre più ambiziosi per Alba Adriatica.

L’Assessore al Turismo e allo Sport

Paolo Tribuiani