TE.AM, GABRIELE DI NATALE SARA' NOMINATO REVISORE UNICO, E' GIA' PRESIDENTE DELLA POLISERVICE

Sarà nominato,nel corso del prossimo cda presieduto da Sergio Saccomandi quale revisore unico in Teramo Ambiente: Gabriele Di Natale che si è dimesso ieri mattina da liquidatore della Gst, secondo qualche fonte anche per aver ricevuto pressioni. Questa nomina così vicina alle dimissioni sembra legare le due cose e schiude una riflessione: essendo Di Natale presidente di Poliservice, è compatibile la sua nomina in TeAm? Certastampa l'ha chiesto proprio al diretto interessato, che si dice certo del fatto che le due cariche non siano incompatibili, ma non la pensa così una parte della politica locale, essendo Di Natale componente dei una società che gestisce rifiuti in Val Vibrata come la Te.am lo è a Teramo e a Montorio. Il cda della Te.Am avrebbe però deciso con la supervisione del Sindaco di procedere alla nomina che dovrebbe aver luogo proprio nelle prossime ore.