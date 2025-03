EVACUATO IL COMUNE DI CANZANO, LA SINDACA FA FINTA DI NULLA E SI FA UNA FOTO SU UN TRATTORE...DE GUSTIBUS!

«Noi non ci scoraggiamo... d’altronde è nostro preciso dovere non farlo. Approfitto per ringraziare tutti i dipendenti comunali che stanno facendo l’impossibile in questo momento di grande difficoltà: Fazzini Danilo, Pasqualino Cioci, Paolo Ferranti, Andrea Valeriani, Linda Di Marco, Fabrizio Sacchetti, Francesco Capitanio, Gianluca Giacomozzi, Marco Pallitti, Valeria D’Emidio. Posso dire che siamo una famiglia, che lavora insieme per il bene comune». E' il post pubblicato su facebook dalla Sindaca di Canzano Maria Marsilii rimasta ieri senza il suo comune e costretta da un'ordinanza di evacuazione dell'Usr a lasciare il Municipio di corsa per trasferisi a palazzo Bernardini di proprietà della Comunità Montana zona N.

La Sindaca non ha voluto spiegare, ieri, come stessero le cose, e non se ne comprendono i motivi...se non l'imbarazzo per un provvedimento già annunciato lo scorso 7 marzo in sede di sopralluogo dell'Usr e del quale non ha fatto sapere nulla: nè ai suoi cittadini e tanto meno alla stampa. Ha preferito farsi una foto su un trattore. De gustibus!

