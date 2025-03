VIDEO-FOTO/ SPORT ED INCLUSIONE, SABATO 22 MARZO, ALLO STADIO BONOLIS SI DIRA': "NO AL RAZZISMO", OSPITE D'ECCEZIONE: UBALDO RIGHETTI

Questa mattina, nella sala stampa dello stadio Bonolis, è stato presentato un importante progetto di sensibilizzazione sul tema dell’accoglienza e sulla valorizzazione delle diversità, contro ogni forma di discriminazione, promosso nell’ambito della collaborazione avviata tra il Comune di Teramo, il progetto SAI di Teramo e la FIGC e che vede come partner il Comune di Teramo, l’ANCI nazionale, la FIGC con la Divisione calcio paralimpico e sperimentale e la LND Abruzzo, con l’importante collaborazione del progetto SAI di Teramo, gestito dalla cooperativa sociale Medihospes e del BIM.

L’iniziativa “No al razzismo. Promuovere rispetto e inclusione attraverso un pallone”, si svolgerà il 22 marzo al Bonolis, nell’ambito delle manifestazioni organizzate in occasione della Giornata nazionale contro le discriminazioni, che si celebra il 21 marzo, e mira a valorizzare il ruolo dello sport, e in questo caso del calcio, nella diffusione dei valori dell’inclusione, dell’integrazione, del rispetto e delle pari opportunità per tutti. Per questo, la mattina, così come illustrato dall’Assessore al Sociale del Comune di Teramo Stefania Di Padova, che sta coordinando l’organizzazione per il Comune di Teramo unitamente all’Assessore allo Sport Alessandra Ferri e dalla dirigente della Divisione calcio paralimpico della FIGC Dora Anna Bendotti, si aprirà con un convegno sulle tematiche dell’immigrazione, del razzismo, dell’integrazione e della lotta alle diseguaglianze, che vedrà la partecipazione di tutte le competenti istituzioni presenti sul territorio nazionale e regionale.

Contestualmente, si svolgeranno le competizioni della Giornata interregionale del Torneo DCPS-FIGC (Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale), che vedrà in campo gli atleti di I e III livello, e che proseguirà nel primo pomeriggio, terminando con la premiazione delle squadre abruzzesi. A concludere la giornata, sarà l’incontro di calcio tra la Rappresentativa LND “Abruzzo Insieme”, composta da ragazzi immigrati tesserati LND e la Rappresentativa delle istituzioni locali impegnate nell’accoglienza e nell’inclusione, che vedrà in squadra anche alcuni dei beneficiari del Progetto SAI di Teramo.

Ospite d’eccezione della giornata l’ex calciatore giallorosso Ubaldo Righetti, che parteciperà al convegno della mattina, all’interno del quale è previsto anche un collegamento con la trasmissione radiofonica “Campioni del Mondo” di Rai Radiodue.

“Questa iniziativa nasce da un confronto che ha preso le mosse fin dal giorno successivo all’acquisizione formale del Bonolis da parte del Comune – ha ricordato il primo cittadino Gianguido D’Alberto – con un’attività che ci ha visti a fianco della LND. Da quel momento è stata avviata una importante collaborazione con la stessa LND e la FIGC, volta a valorizzare il ruolo del Bonolis non solo come infrastruttura sportiva ma come ambito fisico di promozione sociale e culturale, anche e soprattutto nel rapporto con lo sport paralimpico. L’iniziativa di sabato 22 si arricchisce di un ulteriore tassello, che è la collaborazione con ANCI nazionale, che ho coinvolto nel mio ruolo di delegato all’immigrazione e alle politiche dell’accoglienza e dell’integrazione, valorizzando così il ruolo dello sport come chiave significativa di un più ampio processo di vera integrazione”.

Particolarmente importante è la collaborazione con il progetto SAI di Teramo, a proposito del quale il primo cittadino che ha evidenziato come il Sistema di Accoglienza e Integrazione abbia rappresentato, in questi anni, un esempio virtuoso di vera inclusione dei migranti.

“Si tratta di un’iniziativa importante, che si inserisce in un percorso più ampio che fa riferimento alla numerose iniziative nazionali organizzate dalla Federazione – ha sottolineato Giovanni Sacripante, responsabile della Divisione calcio Paralimpico e sperimentale della FIGC – e che va a promuovere i valori della Federazione rispetto al valore dello Sport in termini di inclusione e valorizzazione delle diversità, che condividiamo con il Comune di Teramo e l’ANCI nazionale. Le discriminazioni non sono mai accettabili e lo sport rappresenta uno straordinario veicolo per superarle”.

A portare i saluti della LND, in rappresentanza del presidente Concezio Memmo e del consiglio direttivo, il rappresentante della Lega Nazionale Dilettanti ed ex capitano del Teramo Massimo Vala’: “Siamo stati molto felici di sposare questa iniziativa, che si inserisce nel percorso che stiamo portando avanti come Lega per abbattere ogni tipo di barriera e di discriminazione”.

A evidenziare l’importanza dell’appuntamento anche la responsabile del SAI di Teramo Serena Lupinetti: “Questa iniziativa rappresenta il senso di quello che come SAI facciamo ogni giorno, ed è la dimostrazione di quanto lo sport possa essere inclusivo. Sono numerosi i ragazzi da noi accolti, che giocano nelle squadre dei diversi sport e sono l’esempio concreto di vera integrazione”.

