VIDEO/ D'ALBERTO: "TERAMO E' PRONTA PER IL CONSIGLIERE STRANIERO"

Teramo è pronta per un consigliere straniero. A indicarlo il Sindaco in sede di Consiglio sulle interrogazioni. "In virtú degli ottimi risultati riportati del progetto SAI (uno dei protagonisti della manifestazione "Il calcio per tutti" in programma allo stadio Bonolis il prossimo sabato 22 marzo indetta per la Giornata mondiale contro ogni forma di discriminazione)" commenta D'Alberto "l'idea di avere un rappresentante diretto per popolazione straniera è in campo." L' iter burocratico non sarà certamente breve e neppure facile la preparazione di una tale figura, ma nel frattempo si sta lavorando oer la realizzazione di una consulta degli stranieri per mediare e consolidare l'integrazione gia in essere.

EDG