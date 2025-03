VIDEO/ RACCOLTA RUR CON IL NUOVO SISTEMA, ASSESSORE E PRESIDENTE TE.AM IN STRADA PER FARE I CONTROLLI: " I TERAMANI HANNO RISPOSTO BENE"

C'è qualcosa ancora da rivedere, così come i teramani hanno tempo fino a giugno per ritirare il nuovo mastello elettronico (il 30% ancora non lo fa) ma il primo vero giorno di prova è stato superato secondo l'assessore Graziella Cordone che da ai teramani un bel nove per come si sono comportati. In strada dalle 4 di stamattina con il vigile ecologico Vincenzo Calvarese, c'erano anche l'assessore Cordone e il presidente della Te.Am Sergio Saccomandi.