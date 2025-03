VIDEO-FOTO/ SIAMO STATI SUL CANTIERE DELLA EX SCUOLA FORNACI-CONA...C'ERA UN SOLO OPERAIO

La ex scuola Fornaci - Cona è stata abbattuta da settimane ma da allora salvo piccoli interventi, siamo allo stallo. Oggi c'era un solo operaio dentro al cantiere ed una ruspetta ferma (alle ore 12). Ci sarebbe piaciuto, tanto ma davvero tanto, chiedere all'assessore Marco Di Marcantonio come mai tutto questo ma purtroppo l'assessore ai lavori ha fatto perdere le tracce di sè ai suoi colleghi di giunta, ai consiglieri (non si è presentato agli ultimi due consigli comunali) da giorni e giorni e non risponde al telefono, ai messaggi e tanto meno richiama. Ci dicono, persone vicino a lui, che è impegnato in azienda.

Dunque, non possiamo dirvi come mai nel cantiere della scuola che dovrà essere riconsegnato entro il 31 di agosto 2025, oggi c'era un solo operaio: qualcuno ci ha detto che forse questa "rilassatezza" potrebbe essere dovuta all'intervento del Ruzzo (oggi) e dell'Enel (domani) per lo spostamento dei sottoservizi. Ci vogliamo credere. Intanto vi facciamo vedere lo stato dei lavori.