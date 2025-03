VIDEO/ IL GRUPPO POLITICO "NOS-NOI" ATTACCA L'ASSOCIAZIONE PLASTIC FREE CHE NON RACCONTA IL VERO SUL PORTO DI GIULIANOVA

Il gruppo Coltura politica/Nos-Noi scende in campo per la pulizia del porto di Giulianova, «“The fish is dead”. Il porto: il luogo più identitario della nostra città, in cui passeggiando è possibile notare l’ingente quantità di rifiuti che si incastrano e si incuneano tra gli scogli, causa e conseguenza dell’inquinamento dell’ ecosistema marino e fluviale, ma anche di quello acustico e atmosferico con danni alla salute della fauna e nostra. È per questo che troviamo ancora più immeritato il recente premio ricevuto dal Comune da parte dell’ associazione Plastic Free l’ 8 marzo scorso».

L’ultima parte del video veicola alcuni punti di quella che sarà la nostra proposta in materia ambientale all’ intera città e all'amministrazione, a partire proprio dalla mozione che si discuterà nel prossimo consiglio comunale di Gilianova, giovedì 27 marzo scrive il gruppo politico: Coltura politica/Nos-Noi.