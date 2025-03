INCIDENTI STRADALI, AGGIUDICATA LA GARA A PISSTA, LEADER DEL SETTORE

Affidata la gara d’appalto per la concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e dello stato ambientale in seguito a incidenti stradali. Si tratta della società Pissta, leader del settore, che garantisce il pronto intervento h 24 ed è iscritta all’Albo nazionale dei gestori ambientali garantendo il trasporto e lo smaltimento anche dei rifiuti pericolosi e inquinanti. La società dovrà curare il raccordo fra l’Ente e gli altri agenti territoriali (Polizia, Prefettura, Vigili del Fuoco, protezione civile tec etc) intervenendo su tutta la rete stradale di competenza della Provincia.



In caso di incidenti o altri eventi che determinano sversamento di liquidi o dispersione di detriti, quindi, ci si può rivolgere al numero verde 80034034 che provvederà all’intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza e ambientali.



“Un servizio gratuito per il cittadino, indispensabile per garantire interventi celeri e sicuri sulle strade – sottolinea il presidente Camillo D’Angelo – la bonifica veloce dei luoghi coinvolti in un incidente riducono notevolmente tutti quei disagi alla circolazione naturalmente conseguenti ai casi di incidentalità”.