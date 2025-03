UN PARCO URBANO VICINO AL BOCCIODROMO DI CASTELNUOVO VOMANO

La giunta comunale di Castellalto ha approvato nei giorni scorsiil progetto di rigenerazione urbana tramite riqualificazione dell’area del bocciodromo a Castelnuovo Vomano, oltre all’efficientamento energetico della pubblica illuminazione su tutto il territorio comunale.

Un progetto, quello inerente il nuovo parco urbano, curatodall’assessore ai Lavori Pubblici Marco Monticellie che ha visto il Comune di Castellalto partecipare a un bando per la rigenerazione urbana per la concessione di contribuiti a Comuni con popolazione inferiore a 30mila abitanti. Il costo dell’opera è di 1.660.000 euro.

«L’intervento prevede, oltre al completo efficientamento della pubblica illuminazione, la riqualificazione urbana dell’area del bocciodromo di Castelnuovo Vomano - spiega l’assessore Marco Monticelli - Un progetto particolarmente significativo perché mira a dare centralità ad un’area che ha le caratteristiche per diventare punto di incontro socio-culturale della media vallata del Vomano. L’opera prevede una serie di interventi che, nel complesso, tendono a creare una serie di connessioni tra attività sportiva, sociale, culturale e di scambio intergenerazionale tra le varie fasce d’età della popolazione. Con questo progetto tracciamo un nuovo percorso di rigenerazione e riqualificazione del nostro territorio».

L’opera prevede infatti di creare uno spazio pubblico inclusivo, accessibile e multifunzionale, con la realizzazione di infrastrutture sportive, aree culturali e spazi dedicati alle diverse fasce d’età, con particolare attenzione all’interazione tra bambini e anziani. In programma la nascita di due campi da padel, uno skatepark e percorsi vita, ovvero sentieri attrezzati per svolgere attività fisica all’aperto.

Non solo. Spazio anche a una biblioteca condivisa, a una cavea per teatro all’aperto e veri e propri hub creativi con location per artisti e artigiani. Non mancheranno, come detto, giochi per bambini, panchine, tavoli da gioco e zone d’ombra per relax e socializzazione. Un’area aperta anche al mercato agricolo a km zero, con cinque stand a disposizione.

Tutto il progetto si basa su principi di sostenibilità ambientale e sociale, senza barriere architettoniche e quindi accessibile anche a persone con disabilità.