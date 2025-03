TURISMO: GRAZIE AL COMMISSARIO CASTELLI PROSEGUE IL PROGETTO “LIVING GRAN SASSO”

Il progetto di crescita e di sviluppo in chiave turistica promosso attraverso il progetto

Living Gran Sasso prosegue, grazie all’intervento del Commissario al sisma 2016 Guido Castelli. Attraverso

il suo intervento, realizzato secondo il criterio della sinergia istituzionale e in una logica sistemica, ha

consentito di prorogare i tempi per le attività di progetto e dato la possibilità di massimizzare gli

investimenti, anche in una logica di valorizzazione integrata con Next Appennino che ha permesso di

completare i fondi necessari.

Dare nuovo slancio al progetto Living Gran Sasso, infatti, significa garantire sinergie di rete e di ecosistema

nei 22 Comuni coinvolti, di tre province abruzzesi (Teramo, L’Aquila e Pescara), distribuiti in cinque aree

territoriali – Alto Vomano, Alto Aterno, Valle Siciliana, Monti Gemelli e Città Capoluogo – con il Comune

di Crognaleto nel ruolo di capofila. L’obiettivo di questa iniziativa è di migliorare l’accessibilità, la fruibilità

e la visibilità delle aree interne, dove l’area del cratere ne è Laboratorio. Gli interventi finora realizzati

sono stati finanziati per 3,240 milioni di euro dal Contratto istituzionale di sviluppo “Aree sisma - Cratere

Centro Italia”.

Oggi a Roma, presso la Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio dei ministri, si è tenuto un

incontro nel corso del quale sono state illustrate le novità che consentiranno di far avanzare il progetto

ed è stato fornito un aggiornamento degli interventi in corso. Erano presenti il Commissario Straordinario

al sisma 2016 Guido Castelli, il Presidente dell’Anci Abruzzo e Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, il

Consigliere regionale Marilena Rossi, i 22 sindaci del progetto “Living Gram Sasso”, parlamentari

abruzzesi e autorità del territorio.

Il Commissario Guido Castelli ha dichiarato: “Il gioco di squadra istituzionale è stato la chiave che ha

consentito di realizzare questo risultato e sono lieto di aver potuto contribuire al buon esito di

un’operazione estremamente importante per molte comunità abruzzesi. Sono convinto che la bellezza dei

nostri territori e il loro patrimonio storico, artistico e culturale siano lo strumento più potente che abbiamo

a disposizione per tornare a crescere e per contrastare il processo di spopolamento. Questo progetto, in

particolare, esprime appieno sia la strategia di riparazione economica e sociale in atto nell’Appennino

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza

alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

centrale, sia l’approccio, che ho definito “metodo sinodale”. Infatti, è solo camminando insieme ed

esprimendo una visione comune che possiamo dare forma a una rinascita strutturale e duratura delle

nostre comunità. L’ampia partecipazione del mondo istituzionale abruzzese a questo appuntamento

odierno è la migliore dimostrazione di questo spirito collaborativo, che deve spingerci a proseguire lungo

il solco tracciato”

.

Gli interventi realizzati e programmati

L’obiettivo del progetto è il rilancio e alla valorizzazione del comprensorio del Gran Sasso d’Italia,

adottando un modello di turismo sostenibile in grado di generare benefici concreti attraverso quattro

pilastri fondamentali: economia, diversità culturale, società e ambiente.

Attraverso la prima trance di finanziamenti del Cis, Living Gran Sasso ha già visto la realizzazione di

numerose opere presso i Comuni aderenti. A Cortino è stata effettuata la sistemazione dell’area pic-nic

lungo il fiume Tordino, mentre a Montereale è stata fornita una flotta di e-bike per lo sviluppo della

mobilità sostenibile. A Pietracamela il “Rifugio delle guide” è stato sottoposto a interventi di

rifunzionalizzazione e a Castel Castagna è stata realizzata una terrazza panoramica che offre una vista

suggestiva sul Gran Sasso. A Valle Castellana è stata riqualificata Piazza Gabriele D’Annunzio mentre a

Fano Adriano, Capitignano, e Crognaleto sono state create ulteriori aree attrezzate per la sosta camper.

Ancora, a Torricella Sicura è stata realizzata la sistemazione di spazi pubblici e aree verdi (attraverso opere

di manutenzione straordinaria), Campli ha visto il completamento delle opere per la realizzazione di un

parco giochi, a Isola del Gran Sasso d’Italia è stato migliorato il sistema di viabilità pedonale, mentre a

Civitella del Tronto è stata fornita una nuova dotazione di arredo urbano. Infine, a Rocca Santa Maria è

stato realizzato il Museo del Fungo.

Attualmente è nella fase di implementazione un sistema di fruizione virtuale del patrimonio culturale e di

sviluppo di soluzioni tecnologiche smart volte a offrire, attraverso le nuove tecnologie e la digitalizzazione,

esperienze turistiche immersive mirate. Oltre all’adozione di un Destination Management System,

utilizzato da oltre 90 operatori, che consente una gestione integrata del territorio, a breve saranno lanciati

nuovi servizi digitali, tra cui portali web e attività di digital marketing, supportati dall’installazione di 166

pannelli informativi intelligenti e dalla realizzazione di 44 produzioni audiovisive, al fine di rafforzare il

brand del comprensorio.