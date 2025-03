E' FALSO L'INGRESSO DI NOI MODERATI NELLA MAGGIORANZA IN PROVINCIA

«Non siamo e non saremo in Maggioranza con D’Angelo». Non lascia spazio al dubbio, il segretario regionale di Noi Moderati, Paolo Tancredi, nello smentire le illazioni sull’ingresso del partito nella squadra di Governo della Provincia. «Libera D’Amelio è entrata in Noi Moderati quattro mesi fa - commenta Tancredi - mantenendo, per correttezza personale, una sua posizione nei confronti della Maggioranza, che l’ha vista in qualche occasione, tipo il Delfico, vicina alle posizioni di D’Angelo, ma non c’è e non ci sarà alcun ingresso di Noi Moderati in Maggioranza… assolutamente no». A questo punto, sembra abbastanza evidente che la notizia sull’ingresso di Noi Moderati in Maggioranza, sia stata costruita al solo scopo di offrire una possibile vetrina all’impalpabile sdegno di Azione, partito abbandonato dalla D’Amelio, che aveva bisogno di una spunto per lucrare un titolo. E’ stato un autogol del capogruppo Alessio D’Egidio, perché la notizia di Noi Moderati in Maggioranza non è vera, ma resta verissima quella che la D’Amelio ha lasciato Azione.