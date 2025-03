SINDACO TERAMANO RISCHIA LA FASCIA: IL TAR ORDINA IL RICONTEGGIO DEI VOTI

Scotta la poltrona del Primo Cittadino di Cermignano Danilo Del Cane (nella foto), visto che il Tar Abruzzo ha appena deciso di ordinare alla Prefettura di Teramo il riconteggio delle schede delle elezioni che, l’8 e 9 giugno 2024, gli consegnarono la fascia tricolore. Un’elezione vinta per soli tre voti, 508 contro i 505 della sfidante Elisa Marchiselli, che è la firmataria, con due consiglieri della sua lista, Silvio Serrani e Febo Di Berardo del ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Un ricorso che si regge sullo scrutinio di due sezioni, la 1 e la 3, per un totale di quattro voti, pochissimi in termini assoluti, ma tantissimi nel conteggio elettorale, perché potrebbero cambiare le sorti delle elezioni e laureare Sindaca proprio la Marchiselli. Il Tar ha fissato l’udienza a giugno, proprio per dare tempo alla Prefettura di ricontare i voti.