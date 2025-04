VIDEO/ GESTIONE STADIO BONOLIS, IL SINDACO: «UN BANDO APPETIBILE PER LE SOCIETA' SPORTIVE»

La giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione e tutti gli atti connessi, relativi al bando per la gestione sportiva dello stadio Bonolis, cui seguirà secondo legge apposita determina dirigenziale. Il bando, che arriva al termine del percorso di piena riacquisizione dello stadio da parte del Comune, è finalizzato a favorire la massima partecipazione da parte delle società sportive, che potranno concorrere sia in forma singola che associata, e prevede una durata della gestione quinquennale, l’assenza di un canone a carico del gestore e un contributo annuale del Comune per la gestione di 60.000 euro.