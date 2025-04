ALBA ADRIATICA LANCIA IL NUOVO SPOT PROMOZIONALE: UN RACCONTO DI EMOZIONI, TRA RICORDI E NUOVE ESPERIENZE

“Finalmente ci siamo, è tempo di sole, mare e relax per noi”. È con queste parole che si apre il nuovo spot promozionale di Alba Adriatica, un viaggio tra emozioni e ricordi che celebra la bellezza di una destinazione da sempre amata dalle famiglie italiane.

Infatti, Alba Adriatica, è tra le città turistiche italiane più apprezzate dalle famiglie, grazie alla qualità dei servizie alla capacità di offrire esperienze adatte a tutte le età. Lo spot si fa portavoce di questa identità, ponendo la famiglia, i ricordi e le emozioni al centro del racconto.

Protagonista è un aeroplanino di carta, che diventa il filo conduttore di tutta la narrazione. Lanciato da un bambino appena arrivato in Città, all’inizio dello spot, attraversa tutte le scene, volando tra il mare, la spiaggia e i momenti più emozionanti della vacanza, fino ad atterrare nella scena finale, dove viene raccolto da una bambina al centro della festa del Carnevale estivo. Un simbolo del legame tra generazioni e della continuità dei ricordi che si tramandano nel tempo, proprio come accade a chi scopre Alba Adriatica da bambino e continua a sceglierla da adulto.

UNO SPOT CHE RACCONTA L’ESSENZA DI ALBA ADRIATICA

Diretto dal giovane filmmaker e sceneggiatore albense Mattia Saggiomo, il video racconta Alba Adriatica attraverso gli occhi di una donna, una madre, che ripercorre le sue esperienze di vacanza prima da bambina e poi da adulta, con i propri figli. Una storia che rispecchia quella di tante persone che, dopo aver conosciuto la città da piccole, continuano a sceglierla come luogo speciale per le proprie vacanze in famiglia.

Le immagini scorrono, legando i frame come fossero istantanee di un album dei ricordi: le corse dei bambini sulla spiaggia, le partite a padel, il relax in riva al mare, le nuove amicizie che nascono sotto il sole, gli aperitivi al tramonto e le serate tra eventi e passeggiate. Alba Adriatica si svela così attraverso un linguaggio visivo emozionale e coinvolgente, che invita lo spettatore a ritrovarsi in queste immagini e a vivere la stessa esperienza.

Nessun attore professionista, nessuna messa in scena, ma volti e storie autentiche: per rendere il risultato il più reale possibile, sono state coinvolti residenti e turisti di tutte le età, che hanno preso parte alle riprese sotto gli sguardi degli altri visitatori, contribuendo a restituire un’immagine sincera e spontanea della città.

Lo spot è stato realizzato con una produzione professionale, curando ogni dettaglio sia visivo che sonoro. Pur senza attori professionisti, la messa in scena è cinematografica, e la post-produzione audio è stata affidata a un producer di tendenza, che ha dato alla voce narrante e alla colonna sonora un tono caldo ed evocativo, in perfetta sintonia con il concept. Inoltre, lo spot è stato post-prodotto con voice over sia in italiano che in inglese, affidandosi a doppiatori professionisti già impiegati in spot di brand nazionali e internazionali, per garantire un’elevata qualità espressiva e una maggiore diffusione su mercati esteri.

Tra le scene più significative, spicca anche quella dedicata al Carnevale Estivo, l’evento di punta dell’estate albense, che nel 2025 celebrerà la sua trentaduesima edizione. Le riprese realizzate durante la manifestazione catturano lo spirito di festa e aggregazione che caratterizza Alba Adriatica, aggiungendo allo spot un tocco di energia e tradizione.

“Abbiamo voluto raccontare Alba Adriatica attraverso la bellezza dei suoi momenti vissuti, perché è questo che la rende speciale: non solo un luogo di vacanza, ma un posto che rimane nel cuore e nella memoria di chi lo vive”, ha dichiarato l’Assessore al Turismo Paolo Tribuiani.

Lo spot sarà diffuso sui canali ufficiali del Comune e del portale GoAlbaAdriatica, con una campagna di comunicazione mirata a valorizzare l’unicità della località.